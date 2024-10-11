Электрощит Самара расширяет географию сотрудничества с вузами

Электрощит Самара посетили руководитель образовательной программы Томского политехнического университета Андрей Леонов и его заместитель Анатолий Юшков.

Визит представителей ТПУ состоялся по инициативе заместителя генерального директора по управлению кабельным дивизионом ГК «Акрон Холдинг» Алексея Фризена.

В рамках встречи, на которой присутствовали представители вуза, заместитель генерального директора по управлению кабельным дивизионом ГК «Акрон Холдинг» Алексей Фризен, заместитель генерального директора по персоналу Электрощит Самара Ирина Соломатина, технический директор Игорь Цветков, руководитель по научной работе Александр Рафиков и другие представители компании, обсуждались вопросы создания лаборатории Акрон Холдинга на базе высоковольтного зала ТПУ.

Также обсуждался проект Дорожной карты, которая предполагает развитие двусторонних отношений между Холдингом и вузом. Со своей стороны, представителями Электрощит Самара были презентованы инструменты взаимодействия компании с вузами и ссузами. Директор департамента по коммуникациям и связям с общественностью Дарья Назимова и руководитель отдела обучения и развития персонала компании Алина Чаткина представили опыт Электрощит Самара открытия лабораторий и центров в учебных заведениях в разных регионах России. Один из ярких примеров – учебный центр, созданный на базе Самарского государственного технического университета. В рамках сотрудничества Электрощит Самара оснастил его современным оборудованием, предоставив порядка 50 изделий.

Представителей Томского политехнического университета заинтересовали возможности, которые предоставляет учебный центр. На его базе проходят обучение студенты СамГТУ. Они получают профессиональные и практические навыки, знакомятся с особенностями эксплуатации и обслуживания оборудования. На базе УЦ СамГТУ проходят переподготовку, а также повышают квалификацию и специалисты – энергетики и работники предприятий.

Для того, чтобы изучить вопрос с нескольких сторон, руководители образовательной программы ТПУ посетили производственные площадки Электрощит Самара, где ознакомились с производимым оборудованием, а также учебный центр Самарского государственного технического университета, где они пообщались с директором УЦ Владиславом Верещагиным и осмотрели единицы оборудования для дальнейшего применения у себя на практике в основной образовательной программе и для формирования идеальной концепции создания собственного учебного центра.

Алексей Фризен, заместитель генерального директора по управлению кабельным дивизионом ГК «Акрон Холдинг»:

«Акрон Холдинг заинтересован в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями, такими как Томский политехнический университет. Вуз обладает сильной научной школой и готовит высококвалифицированных специалистов для предприятий-производителей кабельной продукции.

Мы видим огромный потенциал в совместных проектах, направленных на повышение качества образования и укрепление связи между университетом и промышленностью. Акрон Холдинг готов делиться своим опытом и ресурсами, способствуя развитию образовательных и научно-исследовательских программ в области кабельной техники».