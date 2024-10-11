Россия и Беларусь совершенствуют принципы организации совместной работы энергосистем

6 часов назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
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Системный оператор, ПАО «Интер РАО» и ГПО «Белэнерго» в Минске обсудили актуальные вопросы организации параллельной работы ЕЭС России и Объединенной энергосистемы Беларуси.

В российскую делегацию со стороны Системного оператора вошли директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер Михаил Говорун, начальник службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики Евгений Сацук и начальник департамента параллельной работы и стандартизации Булат Ахмеров.

С белорусской стороны в рабочей встрече приняли участие заместитель генерального директора по оперативной работе – главный диспетчер ГПО «Белэнерго» Денис Ковалев, начальник диспетчерской службы Дмитрий Кудрявец, руководители технологических управлений и служб ГПО «Белэнерго».

На мероприятии обсуждались вопросы исполнения решений, принятых по итогам встречи заместителей министров энергетики Российской Федерации и Республики Беларусь в июле 2024 года. В частности, были рассмотрены вопросы разработки документов, регламентирующих параллельную работу ЕЭС России и ОЭС Беларуси.

По итогам рабочей встречи определены параметры часовой величины отклонения фактического сальдо перетоков электрической энергии ОЭС Беларуси от плановых значений и принято решение проработать с НП «Совет рынка» вопрос внесения соответствующих изменений в регламенты оптового рынка электроэнергии и мощности России. Также решено учесть установленные отклонения фактического сальдо перетоков в Соглашении об обеспечении параллельной работы ОЭС Беларуси и ЕЭС России.

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