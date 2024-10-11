ЧЭМК переходит на цифровую дозировку

На Челябинском электрометаллургическом комбинате началась модернизация системы дозировки в плавильных печах цеха №2. Все механические схемы будут заменены на электронные, а программное обеспечение позволит регулировать загрузку шихты с точностью до килограмма, что значительно улучшит качество производимого ферросилиция.

Программа масштабной реконструкции разработана сразу для нескольких печей, выплавлявших продукцию с 60-х годов прошлого века. Релейные электрические схемы управления дозировкой на весовых приборах и подачей сырья на печи морально устарели, выдавая значительные погрешности. Теперь состав смеси, которая попадает в печь, будет контролироваться компьютером и соответствующим программным обеспечением, подготовленным в управлении информационных технологий ЧЭМК. Вес каждого компонента корректируется и, если нужно, балансируется с помощью специальной программы.

«После модернизации измерения в подаче шихты в печь «на глаз» будут исключены, дозировка полностью компьютеризирована и автоматизирована, влияние человеческого фактора отсутствует, – говорит начальник цеха № 2 Алексей Бородин. – Персонал цеха сейчас обучается новому подходу, когда плавильщик, по сути, становится оператором плавильной печи».

Для внедрения нового оборудования первую печь в цехе остановят 14 октября. Круглосуточный монтаж и настройка займут две недели, после чего начнется плавка качественно иного ферросилиция. Сейчас идет установка шкафов электронного управления, а тщательная подготовка позволит значительно сократить срок простоя на время модернизации. Сумма инвестиций в проект перехода на цифровую дозировку и техническое перевооружение цеха №2 составит около 80 млн р.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» – крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов, более 40 изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.