«ЭКМ Холдинг» представил промышленный потенциал на ПМГФ-2024

В Санкт-Петербурге с 8 по 11 октября состоялось крупнейшее деловое событие — Петербургский международный газовый форум, на котором принимаются ключевые решения развития газовой промышленности. Деловая программа охватила больше 90 мероприятий по актуальным для отрасли темам с участием политиков, бизнеса, международного газового сообщества.

«Петербургский международный газовый форум на протяжении многих лет остается одной из важнейших площадок для демонстрации технологических и инновационных достижений. ЭКМ Холдинг является постоянным участником форума. В этом году на стенде мы представили свой увеличившийся промышленный потенциал - производственные площадки и широкий номенклатурный ряд продукции. Уверен, что все инициативные проекты и договоренности, установленные в рамках форума, в том числе с участием ЭКМ Холдинга, послужат дальнейшему развитию российской промышленности и положительно отразятся на экономике страны», - генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Савин.

Наряду с уникальными по направлениям применения и многозадачности кабелями торговых марок КуПе и ИнСил были продемонстрированы высоковольтные кабели энергетического назначения, а также судовые кабели, кабели для атомной и добывающей промышленности.

При помощи технологий виртуальной реальности организовано «посещение» производственной площадки, где изготавливаются кабели на напряжение от 0,66 до 500 кВ для электроэнергетики.

Стенд ООО «ЭКМ Холдинг» посетили политики и первые лица крупнейших газовых компаний страны. Состоялись встречи Топ-менеджмента ООО «ЭКМ Холдинг» с Главой Минпромторга Татарстана Олегом Коробченко, а также с генеральным директором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым.



Напомним, ПАО «Газпром нефть» является одним из ключевых заказчиков продукции ООО «ЭКМ Холдинг» на протяжении более 10 лет. За это время на объекты компании поставлены силовые и монтажные кабели всех маркоразмеров, которые успешно выполняют свои задачи на опасных производственных объектах и во взрывоопасных зонах.

Менеджеры ООО «ЭКМ Холдинг» провели переговоры с действующими партнерами, установили новые деловые контакты, обсудили дальнейшее участие в действующих и перспективных проектах.