«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Кингисеппского района Ленинградской области

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» завершили модернизацию подстанции 35 кВ «Рассия», обеспечивающей электроснабжение жителей Кингисеппского района Ленинградской области.

Энергетики заменили на объекте два силовых трансформатора 2,5 МВА на более мощные, по 4 МВА каждый. Установленное оборудование – отечественного производства.

Повышена надежность электроснабжения свыше 3 600 человек, проживающих в населенных пунктах Войносолово, Георгиевский, Пилово, Тарайка, Котельский, Пумалицы, Дубки, Котлы, Рассия, а также социально значимых объектов: скважин, очистных сооружений и котельной.