«Силовые машины» развивают сеть станций заправок для электротранспорта

В Архангельске «Силовые машины» открыли ЭЗС быстрой мультизарядной модификации мощностью 50 КВт, которая стала первой «быстрой» стацией в регионе. ЭЗС установлена парковке гипермаркета «Лента» по адресу Московский пр., д. 12.

АО «Силовые машины» формирует обширную сеть быстрых электрозарядных станций (ЭЗС). Компания размещает ЭЗС мощностью 50 и 150 кВт собственной разработки и производства на парковках гипермаркетов сети «Лента», а также обеспечивает их эксплуатацию и обслуживание. ЭЗС мощностью 150 кВт полностью соответствуют требованиям Минпромторга России по уровню локализации их производства в Российской Федерации.

ЭЗС установлены и успешно эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Московской области, Твери, Новгороде и Мурманске.

В октябре-ноябре 2024 года будут дополнительно введены в эксплуатацию ЭЗС в Архангельске, Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Республике Карелия, Ярославле, Калуге, Орле, Астрахани, Рязани, Волгоградской области, Тюмени и Саратовской области.

По имеющимся у АО «Силовые машины» планам развития сети быстрых ЭЗС, география установок станций будет расширяться. «Силовые машины» развивают инфраструктуру и вносят вклад в популяризацию и развитие электротранспорта в России.