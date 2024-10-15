Энергетики отремонтировали около 300 км ЛЭП в ходе подготов-ки к отопительному периоду 2024–2025

6 часов назад
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Источник:
Министерство энергетики М...
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Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 297 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье в рамках реализации основных производственных программ компании и подготовки электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2024–2025 годов. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент построено 194 км новых ЛЭП, введено в эксплуатацию 137 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Также на территории Московской области специалистами «Мособлэнерго» отремонтировано электрооборудование 241 трансформаторной и распределительной подстанции. В ходе проводимых работ, особое внимание было уделено строительным частям подстанций — здания 243 энергообъектов приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации.

В рамках плана подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. На данный момент расчищено 126 га охранных зон воздушных линий электропередачи.

В компании сформированы силы и средства для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций, в том числе и в условиях низких температур. На круглосуточном дежурстве находится 66 бригад, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются более 349 бригад и 571 единица спецтехники.

Завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в отопительный период 2024–2025 годов.

Мероприятия по ремонту и обновлению оборудования для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона компания реализует с начала года. Однако большая часть работ проходит именно в летний период, когда условия для выполнения реконструкции и модернизации энергообъектов считаются наиболее оптимальными.

Всего в 2024 году «Мособлэнерго» планирует провести ремонты 353 км ЛЭП и электрооборудования 262 трансформаторных и распределительных подстанций, привести в порядок строительные части зданий 258 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 130 га.

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