НПП «Гиперлайн» участвует в 42-м Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде

Компания УНКОМТЕХ поздравляет портал RusCable.ru с 25-летием! Портал был основан Александром Гусевым в уже далеком 1999 году 12 октября. И вот уже на протяжение 25 лет, портал остается одной из основных площадок, на которой освещаются новости и проблемы кабельного бизнеса. УНКОМТЕХ сотрудничает с порталом практически с самого основания и реализовал не один совместный проект....