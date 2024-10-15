НПП «Гиперлайн» участвует в 42-м Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде
2 часа назад
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31 октября в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки состоится 42-й Форум ЭТМ. Проведите день с пользой, если вы занимаетесь строительством, монтажом, проектированием и закупками.
Вас ждут:
- выставка 110+ ведущих производителей электротехники и инженерных систем, инструмента и средств индивидуальной защиты
- 2000+ участников-профессионалов
- 40+ спикеров-практико
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В Москве отметили трудовую династию Химиных – работников завода СПЕЦКАБЕЛЬ
2 часа назад
В столице наградили семейные династии, которые внесли вклад в развитие московской промышленности. Среди них семья Химиных, представляющая кабельный завод «Спецкабель». «Спецкабель» – предприятие с сильной корпоративной культурой. Здесь работают 30 династий, чья история начинается еще в конце 90-х годов. Награждение семьи Химиных в рамках проекта «Династии мос...
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КЭАЗ представил комплексные решения для нефтегазового сектора на ПМГФ-2024
5 часов назад
Петербургский международный газовый форум – одно из главных отраслевых событий России и мира. Он объединил более 20 тысяч участников из 53 стран. Повестка охватывает все аспекты газовой промышленности, включая разведку и добычу, транспортировку и хранение, переработку и использование газа. КЭАЗ сформировал комплексные решения для каждого из этих сегментов, часть из которых представил на эксп...
Трудовая династия ГК «Москабельмет» получила благодарность Мэра Москвы
5 часов назад
За личный вклад в развитие промышленности города, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд династия Липатовых-Ломакиных награждена Мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным. Рассказываем об этой и других наградах, полученных трудовыми семьями Группы. Награда и интервью на масштабной выставке Ежегодно ко Дню промышленности Москвы столичные трудовые династии награждаются спе...
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КЭАЗ поделился опытом локализации производства на IIIX международном конгрессе «Энергосбережение и энергоэффективность. IT технологии. Энергобезопасность. Экология»
7 часов назад
Мероприятие по традиции прошло в «Экспофоруме» Санкт-Петербурга. Участие в нём приняли эксперты из ведущих российских компаний электротехнической отрасли. Импортонезависимость и локализация производств стали ключевыми темами обсуждения. КЭАЗ разрабатывает и изготавливает технологическую и штамповочную оснастку для всего парка оборудования. На заготовительном производстве п...
«ЗЭТО» продлена декларация на комбинированные трансформаторы тока и напряжения ТГК-110 кВ
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Продлена декларация о соответствии требованиям ГОСТ 7746-2015 на трансформаторы тока и напряжения комбинированные серии ТГК-110 кВ. Комбинированный измерительный трансформатор тока и напряжения ТГК-110 кВ представляет собой объединенный в одном корпусе трансформатор тока и индуктивный трансформатор напряжения. Применение данной конструкции позволяет оптимизировать использование пространства на...
«Эксперт-Кабель» стал членом Ассоциации НОПСМ и EL-Комитета
7 часов назад
Сегодня ООО "КЗ Эксперт-Кабель" представляет собой современное многофункциональное предприятие, которое обладает собственными мощностями для медеплавильного производства, металлопроката и изготовления разнообразной кабельно-проводниковой продукции, включая как стандартные, так и уникальные марки для различных отраслей промышленности. Присоединение компании к EL-Комитету НОПСМ является...
ГОСТКАБЕЛЬ – партнер бизнес-встречи ведущих застройщиков на форуме “100+ TechnoBuild”
8 часов назад
В рамках международного форума “100+ TechnoBuild” в ЭКСПО прошла бизнес-встреча с ведущими застройщиками Уральского Федерального округа. Организатор встречи – компания РОС-электро, официальный дистрибьютор ГОСТКАБЕЛЬ. Завод ГОСТКАБЕЛЬ был ведущим партнером мероприятия. На встрече поднимались актуальные вопросы строительного сектора. Мероприятие открыл директор по развитию заво...
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Режкабель принял участие в мероприятиях Минэкономразвития Свердловской области
9 часов назад
11 октября в Реже при поддержке Министерства экономики и развития Свердловской области, а также Уральской торгово-промышленной палаты состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию создания планово-экономических органов Урала. Первым мероприятием, в котором приняли участие сотрудники Режевского кабельного завода, стала стратегическая сессия Восточного управленческого округа. Четыре группы...
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Уникальное предложение: премиальное силовое оборудование Legrand по сниженным ценам
9 часов назад
Тотально снижены цены на лимитированный ассортимент силового оборудования Legrand европейского производства. Сборщикам НКУ, монтажникам, электрикам и другим профессионалам электротехнического рынка премиальные комплектующие для сборки НКУ доступны по сниженным ценам. Это продукция европейского качества с отличными техническими характеристики, широкой номенклатуры, которую...
НПП «Гиперлайн» участвует в Национальном промышленном конгрессе 2024
9 часов назад
16 октября в центре событий РБК, Космодамианская наб. 52, стр. 7 в 9-00 состоится Национальный промышленный конгресс 2024. Национальный промышленный Конгресс «PromSpace» – открытая дискуссионная площадка, посвященная вопросам формирования актуальной промышленной повестки в России, поддержке отечественных производителей и повышению их конкурентоспособности. Это не только...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - уже больше, чем кабельный завод
10 часов назад
Генеральный директор "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Сергей Кутенев рассказывает, какой путь прошел Завод за 10 лет своего развития, почему ему стало тесно в рамках только производства кабеля, какие новые проекты реализуются в настоящее время и что ждет молодого сотрудника, решившего связать свою жизнь с Заводом. Смотрите видео со встречи Сергея Кутенева со студентами в рамках проекта «Медный...
СегментЭнерго представит свою продукцию на выставке РУДНИК 2024
14 окт. 2024, 16:45:00
Выставка состоится 23-25 октября в г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2 МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». Павильон №1 Стенд 1F73 Рудник 2024 это масштабная специализированная выставка технологий, оборудования, спецтехники для добычи, обогащения и транспортировки руд и минералов Регистрация по ссылке Время работы выставки: 23 октября с 11.00 до 18.00 24 октября с 10.00 до 1...
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УНКОМТЕХ поздравляет портал RusCable.ru с 25-летием!
14 окт. 2024, 16:14:12
Компания УНКОМТЕХ поздравляет портал RusCable.ru с 25-летием! Портал был основан Александром Гусевым в уже далеком 1999 году 12 октября. И вот уже на протяжение 25 лет, портал остается одной из основных площадок, на которой освещаются новости и проблемы кабельного бизнеса. УНКОМТЕХ сотрудничает с порталом практически с самого основания и реализовал не один совместный проект....
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GENESIS стал резидентом «Сколково»
14 окт. 2024, 13:45:19
В сентябре 2024 года научное подразделение GENESIS НИОКР стало резидентом фонда "Сколково" с уникальным номером 1124084. Таким образом, компания вошла в число 195 резидентов Свердловской области, удостоившихся этого почетного статуса. Это важный шаг в развитии компании и реализации ее инновационных проектов в кабельной отрасли и на рынке полимерных компаундов. Чтобы стать резидентом,...
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«ЗЭТО» получил сертификат на ОПНК-П1-27,5 кВ
14 окт. 2024, 12:30:19
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ЧЭАЗ завершает изготовление заказа для особой экономической зоны «Орел»
14 окт. 2024, 12:00:01
Продукция включает в себя такие изделия, как: распределительные пункты 10 кВ на базе ячеек КРУ-ЧЭАЗ-70 с вакуумными выключателями ВВ-ЧЭАЗ; закрытые распределительные устройства ЗРУ-1 и ЗРУ-2 на базе ячеек КРУ-ЧЭАЗ-70 с микропроцессорными терминалами типа БЭМП РУ и вакуумными выключателями ВВ-ЧЭАЗ; общеподстанционный пункт управления со шкафами релейной защиты производства ЧЭАЗ на базе ми...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поздравляет с международным днем стандартов!
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14 октября отмечается Всемирный день стандартов — праздник, который символизирует стремление к единству, качеству, безопасности и эффективности выпускаемой продукции. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» строго придерживается в производстве ГОСТов и ТУ. Их соблюдение позволяет гарантировать, что все, что мы производим, соответствует высоким требованиям безопасности и качества...
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11 окт. 2024, 18:00:00
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Представители ООО «ЭКМ Холдинг» приняли участие в ежегодном отраслевом совещании главных энергетиков
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С 8 по 11 октября в Москве состоялось десятое, юбилейное совещание главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ с участием специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм. На этот раз ключевой темой обсуждения стали пути повышения надежности энергоснабжения на предприятиях отрасли. Предст...
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«Силовые машины» развивают сеть станций заправок для электротранспорта
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В Архангельске «Силовые машины» открыли ЭЗС быстрой мультизарядной модификации мощностью 50 КВт, которая стала первой «быстрой» стацией в регионе. ЭЗС установлена парковке гипермаркета «Лента» по адресу Московский пр., д. 12. АО «Силовые машины» формирует обширную сеть быстрых электрозарядных станций (ЭЗС). Компания размещает ЭЗС мощностью 5...