Специалисты «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения 4000 человек в городском округе Солнечногорск

Сотрудники «Северных электрических сетей» - филиала «Россети Московский регион» завершили реконструкцию трансформаторных подстанций на территории четырех деревень городского округа Солнечногорск – Горетовка, Белавино, Задорино и Радумля, где проживают более 4000 жителей. В ходе реконструкции трансформаторы мощностью 160 кВА заменены на трансформаторы мощностью 630 кВА с возможностью увеличения этого значения до 1000 кВА.

Всего в рамках Целевой программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в Солнечногорском городском округе проводятся работы более чем в 50 населенных пунктах. К концу 2024 года будет установлено 14 автоматических пунктов секционирования, модернизировано 25 трансформаторных подстанций и 4 ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженностью более 40 км, а также 16 участков кабельных линий.

Проведение реконструкции электросетевых объектов компании «Россети Московский регион» позволяет повысить пропускную способность сетей, уменьшить технические потери электроэнергии, а также повысить качество электроснабжения потребителей.