ТМХ построит для Новосибирского метрополитена в 2025 году четыре пятивагонных поезда

ТМХ осуществит в 4 квартале 2025 года поставку Новосибирскому метрополитену четырех поездов модели 81-725/726/727. Каждый поезд будет состоять из пяти вагонов (одного немоторного и 4 моторных – по 2 головных и промежуточных).



Два договора на поставку поездов метро заключены 11 октября 2024 г. Они предусматривают, что три из четырех поездов поступят в новосибирское метро на условиях финансовой аренды (лизинга) при участии АО «Сбербанк Лизинг»; в качестве стороны договора поставки подвижного состава впервые официально выступает специализированная компания – «ТМХ Городской транспорт». Еще один состав метрополитен приобретает напрямую у предприятия-изготовителя, «Метровагонмаша» (г. Мытищи Московской области, входит в состав ТМХ).



Поезд метро модели 81-725/726/727 является одной из новейших разработок компании «ТМХ Инжиниринг», которая специализируется на создании новых образцов продукции Трансмашхолдинга. С 2022 года такие составы в модификации «Балтиец» поступают в Петербургский метрополитен.



Для новосибирского метро будет создана собственная модификация поезда, соответствующая особенностям его работы. Планируется разработать новую ливрею и цветографическую схему оформления интерьеров пассажирских салонов.



Поезда оснащаются асинхронным тяговым приводом отечественного производства, который обеспечивает высокую энергоэффективность и общее снижение эксплуатационных расходов по сравнению с подвижным составом предшествующих поколений. Поезда модели 81-725/726/727 оборудуются принудительной вентиляцией и встроенной системой обеззараживания воздуха. Поезд вмещает почти 1500 человек. В нем есть все необходимое для комфортной и безопасной поездки: широкие двери, удобные сидения, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования и шумоизоляции.



В конструкции поездов модели 81-725/726/727 используются элементы, которые выпускают более 400 предприятий со всей России. Все основные узлы и агрегаты имеют отечественное происхождение, в том числе такие, которые раньше для российских поездов импортировались – компрессор, блок тормоза, асинхронный тяговый привод, пассажирские двери, гасители колебаний, редукторы, контроллер машиниста, датчики скорости, тяговые электродвигатели.



Предприятия, которые ныне являются частью Трансмашхолдинга, сотрудничают с новосибирским метро с момента его открытия в 1986 году. В 2009 году Новосибирский метрополитен стал первым покупателем поездов метро, производство которых было освоено на входящем в состав ТМХ Октябрьском электровагоноремонтном заводе (г. Санкт-Петербург).



ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем поездов метро, одним из лидеров мирового метровагоностроения. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые центры «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.