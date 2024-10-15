Трудовая династия ГК «Москабельмет» получила благодарность Мэра Москвы

За личный вклад в развитие промышленности города, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд династия Липатовых-Ломакиных награждена Мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным. Рассказываем об этой и других наградах, полученных трудовыми семьями Группы.

Награда и интервью на масштабной выставке

Ежегодно ко Дню промышленности Москвы столичные трудовые династии награждаются специальной благодарностью, подписанной лично Мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным. В этом году награды удостоилась Семья Липатовых-Ломакиных. Награждение прошло 4 октября. Получить награду из рук Анатолия Гарбузова, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, на сцену поднялся Михаил Липатов.

Общий трудовой стаж семьи Липатовых-Ломакиных на предприятиях Группы — более 100 лет! А «кабельная» история этой династии началась в 1982 году. Сейчас на предприятиях Группы трудятся трое представителей династии: Дмитрий Викторович, Михаил Викторович и его супруга Мария Николаевна. Все вместе они стали героями специальной встречи на стенде Москвы, которая прошла на площадке выставки-форума «Россия». Сотрудники «Москабельмет» рассказали о своем профессиональном пути и семейных традициях. Герои вспомнили трудовую историю своей династии (ознакомиться с ней можно здесь), рассказали о ценностях, которые стоят во главе их большой семьи, постарались ответить на вопрос о том, почему в промышленных компаниях многие люди работают целыми династиями.

Награда и почетная миссия

В прошлом году такую же награду от Мэра Москвы получила династия Шалагиных-Дударевых и Ермаковых, общий стаж которой более 116 лет. Тогда благодарность за подписью Сергея Семеновича Собянина вручал заммэра Москвы Владимир Ефимов, за ней на сцену поднялся Олег Вячеславович Шалагин. А уже через месяц его отец, Вячеслав Николаевич Шалагин, участвовал в открытии как раз той масштабной выставки «Россия», в рамках которой Липатовы-Ломакины позже дадут интервью. На открытии павильона «Сделано нами» Вячеслав Николаевич запустил Сердце промышленности — интерактивную инсталляцию, посвященную ключевым предприятиям страны. Вот так две трудовые династии «Москабельмет» связали одно масштабное событие 2023 и 2024 годов.

Благодарность от Госдумы

Еще одной высокой награды в этом году удостоилась другая трудовая семья Группы — Бабины-Плотниковы, одни из первых героев проекта, посвященного московским промышленным династиями. В ходе круглого стола, который прошел в Государственной Думе и был посвящен поддержке семей, Наталья и Виктор Бабины получили благодарственное письмо «За активную жизненную позицию, многолетний труд, неравнодушие и чуткое отношение к ближнему» из рук первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой. Общий стаж семьи Бабиных-Плотниковых — практически 150 лет, их история здесь.

Несомненно, каждая из этих семей получила награду более чем заслуженно. Их преданность профессии и предприятию, сплоченность и многолетний труд — это пример для многих. «Москабельмет» благодарит каждого из представителей трех династий за профессионализм, ответственность, любовь к своему предприятию и кабельной отрасли и желает благополучия, любви, взаимопонимания, гармонии в семье и новых достижений!