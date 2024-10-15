Компании Нацпроектстроя ввели цифровое управление движением поездов на станции Москва-Пассажирская-Смоленская

6 часов назад
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Источник:
ГК 1520
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Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил российской микропроцессорной автоматикой станцию Москва – Пассажирская – Смоленская. В единый цифровой контур включили управление движением поездов на станции Белорусская МЦД-1 и МЦД-4, что позволит увеличить пропускную способность этих участков диаметров.

Для этого на объекте внедрили автоматическую локомотивную сигнализацию, которая контролирует занятость пути и передает сигналы в кабину машиниста. Так же станцию оборудовали микропроцессорной централизацией МПЦ-ЭЛ. С ее помощью персонал станции сможет дистанционно управлять светофорами и стрелками, следить за работой устройств и выявлять предотказные состояния. В МПЦ-ЭЛ встроена система  защиты от кибератак, что особенно важно для объектов критической инфраструктуры.

В ходе цифровизации станции специалисты заменили напольные и постовые устройства, уложили 28 новых стрелочных переводов и более 200 км кабеля. К системе управления подключили 120 стрелок и 165 светофоров. Чтобы разместить новое оборудование, построили 3-этажный пост электрической централизации.

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