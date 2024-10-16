СегментЭнерго примет участие в Форуме ЭТМ Нижнем Новгороде

ЭТМ проведет крупнейшее отраслевое мероприятие по инженерным системам в Нижегородской Ярмарке (павильоны № 1 и № 2). Форум пройдет в 42-й раз, объединит выставку новинок (170 стендов) и деловую программу с участием технических специалистов и бизнес-экспертов.

Когда: 31 октября

31 октября Где: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 13, Экспо-Центр «Нижегородские ярмарки»

г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 13, Экспо-Центр «Нижегородские ярмарки» Стенд СегментЭнерго №69

Наряду с выставкой новинок ЭТМ готовит насыщенную деловую программу из шести тематических потоков:

Приглашаем на стенд СегментЭнерго №69 в секторе СБ и СКС

На стенде СегментЭнерго будут представлены решения для обеспечения безопасности и противопожарной защиты:

Технические специалисты СегментЭнерго смогут на месте ответить на любые вопросы и проконсультировать в выборе лучшего решения.

Зарегистрироваться на мероприятие вы можете по ссылке: https://partner.etm.ru/