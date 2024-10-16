СегментЭнерго примет участие в Форуме ЭТМ Нижнем Новгороде
16 окт. 2024, 14:15:16
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ЭТМ проведет крупнейшее отраслевое мероприятие по инженерным системам в Нижегородской Ярмарке (павильоны № 1 и № 2). Форум пройдет в 42-й раз, объединит выставку новинок (170 стендов) и деловую программу с участием технических специалистов и бизнес-экспертов.
- Когда: 31 октября
- Где: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 13, Экспо-Центр «Нижегородские ярмарки»
- Стенд СегментЭнерго №69
Наряду с выставкой новинок ЭТМ готовит насыщенную деловую программу из шести тематических потоков:
- Всё в СИЛЕ
включая конференцию по электрике, свету, кабелю и силовой электротехнике
- Всё ВОЗМОЖНО
включая конференцию для частных монтажников и мастер-классы по монтажу
- Всё под РУКОЙ
включая конференцию по инструменту, спецодежде и СИЗ
- Всё на ОБОРОТ
включая конференцию для торговых партнеров
- Всё сHVACeno
включая конференцию по водоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию
- Всё подCTRLем
включая конференцию по видеонаблюдению, АСУ ТП и автоматизации зданий
Приглашаем на стенд СегментЭнерго №69 в секторе СБ и СКС
На стенде СегментЭнерго будут представлены решения для обеспечения безопасности и противопожарной защиты:
- Кабели симметричные, для систем сигнализации и оповещения.
- Кабели огнестойкие для RS-485 марки КОПСЭ
- Кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485
- Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.)
- Наши огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)
Технические специалисты СегментЭнерго смогут на месте ответить на любые вопросы и проконсультировать в выборе лучшего решения.
Зарегистрироваться на мероприятие вы можете по ссылке: https://partner.etm.ru/
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КЭАЗ представил комплексные решения для нефтегазового сектора на ПМГФ-2024
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КЭАЗ поделился опытом локализации производства на IIIX международном конгрессе «Энергосбережение и энергоэффективность. IT технологии. Энергобезопасность. Экология»
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15 окт. 2024, 12:30:00
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«Эксперт-Кабель» стал членом Ассоциации НОПСМ и EL-Комитета
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ГОСТКАБЕЛЬ – партнер бизнес-встречи ведущих застройщиков на форуме “100+ TechnoBuild”
15 окт. 2024, 11:45:17
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