Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу подстанции 110 кВ для электроснабжения самого крупного дата-центра «Яндекса»

Специалисты Филиала Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей» (Смоленское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу подстанции (ПС) 110 кВ Яндекс Калуга.

Ввод энергообъекта позволил осуществить технологическое присоединение к электросетям самого крупного центра обработки данных компании «Яндекс» – ООО «Яндекс ДЦ Калуга» с максимальной потребляемой мощностью 49 МВт. Дата-центр в Калуге на территории индустриального парка «Грабцево» входит в разветвленную сеть центров обработки данных компании «Яндекс», которая позволяет обеспечивать пользователей информационными сервисами в круглосуточном режиме с высокой скоростью доступа.

При сооружении питающего центра выполнен монтаж открытого распределительного устройства 110 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 63 МВА каждый, оснащенных устройствами регулирования напряжения под нагрузкой, а также строительство двух кабельных линий от ПС 220 кВ Спутник до ПС 110 кВ Яндекс Калуга.

В соответствии с техническими условиями для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Яндекс ДЦ Калуга» к электрическим сетям, на ПС 220 кВ Спутник с учетом новых установленных устройств и оборудования выполнено расширение системы сбора и передачи информации. Для защиты от перегрузки автотрансформаторов также установлены устройства противоаварийной автоматики – автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). Автоматика, реализованная на микропроцессорной элементной базе, имеет адаптивный алгоритм работы. Он обеспечивает автоматическое изменение параметров тока срабатывания (уставок) в зависимости от фактической температуры окружающего воздуха, влияющей на нагрузочную способность электротехнического оборудования.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 110 кВ Яндекс Калуга специалисты Системного оператора принимали участие в рассмотрении и согласовании технического задания на проектирование, проектной и рабочей документации, технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям, а также разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Специалистами Смоленского РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания. На основании полученных данных выбраны параметры и алгоритмы функционирования, а затем реализованы задания на настройку устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики для новых кабельных линий 110 кВ и оборудования ПС 220 кВ Спутник. Для контроля за работой нового оборудования и устройств ПС 220 кВ Спутник реализована передача расширенного объема телеметрической информации в Смоленское РДУ.