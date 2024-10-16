Саратовское предприятие КРЭТ внедряет цифровые технологии

Передовые решения позволили Конструкторскому бюро промышленной автоматики по итогам 2023 года повысить производительность труда на 22%

Конструкторское бюро промышленной автоматики (КБПА) концерна «Радиоэлектронные технологии» внедряет цифровые решения и автоматизирует технические процессы. «Цифровые двойники» на предприятии будут обеспечивать управление жизненным циклом изделия в единой системе — от проектирования конструкторской документации до анализа отгрузки продукции потребителям. О цифровой трансформации предприятия рассказал генеральный директор КБПА Максим Шихалов.

«С помощью нового программного обеспечения на предприятии решаются задачи по управлению структурами изделий, ведению справочников номенклатуры, проведению извещений об изменениях и другие действия, связанные с конструкторско-технологической подготовкой производства. Передовые решения позволили повысить показатель производительности труда на 22% по итогам 2023 года. В планах на 2025 год — внедрение модуля, позволяющего осуществлять оперативно-календарное планирование производства и формировать планово-отчетную документацию», — сообщил генеральный директор КБПА Максим Шихалов.

С 2022 года на КБПА идет внедрение технологий 2D-проектирования и 3D-моделирования чертежей и конструкторской документации, а с прошлого года началось создание единого информационного пространства для технологов и конструкторов.

В настоящее время на предприятии внедряется система для организации конструкторско-технологического и организационно-распорядительного документооборота и управления инженерными данными. Отладка всех внедренных модулей и перевод их в промышленную эксплуатацию планируется к 2030 году.

Одновременно с внедрением новых IT-продуктов проводится обучение сотрудников предприятия. Кроме того, в рамках программы технологической модернизации в эксплуатацию введено более десяти станков и обрабатывающих центров с ЧПУ, станция периферийного сканирования и другое оборудование, позволяющее обеспечить рост производства и повышение производительности труда.