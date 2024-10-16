В Мурманской области компании Нацпроектстроя цифровизировали станцию Магнетиты

Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя перевел на цифровое управление движением поездов станцию Магнетиты в Мурманской области.

На объекте внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ. Российская разработка позволит персоналу станции дистанционно, через компьютер управлять сигналами светофоров и переключать стрелки, устанавливать маршруты поездов. В систему встроена защита от кибератак, что особенно важно для критической инфраструктуры.

Магнетиты – уже третья станция Октябрьской железной дороги, которую компании Нацпроектстроя перевели в цифровой режим управления.

Цифровизация повышает пропускную способность линий и обеспечивает безопасность перевозок. Работы – часть проекта расширения подходов к Мурманскому транспортному узлу.

Реализация проекта позволит перевозить больше грузов в адрес портов Кольского залива, в том числе — к угольному терминалу «Лавна», который строит Дивизион «Энергетика и порты» Напцроектстроя.