«ЗЭТО» производит ограничители перенапряжений нелинейные 0,22-500 кВ

Ограничители перенапряжений предназначены для предотвращения разрушения электрооборудования при опасных скачках напряжения, которые могут быть вызваны ударами молнии или авариями на линиях электропередач.

Ограничители состоят из последовательно соединенных нелинейных варисторов, которые при резком увеличении напряжения мгновенно снижают сопротивление и отводят лишний ток, и оболочки, состоящей из волоконно-усиленной композитной структуры с нанесенной кремнийорганической резиной. Снизу и сверху оболочки располагаются контактные элементы с крепежными отверстиями.

Возможно исполнение с фарфоровой внешней изоляцией.

Преимущества ограничителей перенапряжений нашего производства:

Взрывобезопасны

Обладают высокой стабильностью характеристик

Вибропрочные и сейсмостойкие

Обеспечивают эфффективное ограничение перенапряжений

Обладают высокой гидрофобностью

Надежные в эксплуатации

Сегодня на «ЗЭТО» налажено серийное производство ограничителей перенапряжений на классы напряжения от 0,22 до 500 кВ.

ОПН низкого напряжения (0,22-1 кВ). Используются для защиты небольших потребителей и распределительных сетей низкого напряжения. Это компактные устройства, которые обеспечивают безопасность электрооборудования в домах, на промышленных объектах и на предприятиях с небольшими энергетическими потребностями.

ОПН среднего напряжения (10-35 кВ). Применяются на трансформаторных подстанциях, в распределительных сетях и промышленных установках. Эти устройства защищают сети от перенапряжений, возникающих из-за коммутаций, коротких замыканий или грозовых разрядов.

ОПН высокого и сверхвысокого напряжения (110-500 кВ). Такие ОПН устанавливаются на крупных энергетических объектах, магистральных линиях электропередач и подстанциях высокого напряжения. Они рассчитаны на экстремальные условия эксплуатации и могут выдерживать мощные импульсные перенапряжения, вызванные аварийными ситуациями.

Оборудование производства «ЗЭТО» отличается высокой надежностью и устойчивостью к высоким и низким температурам, отвечает всем технологическим требованиям и требованиям безопасности, что подтверждают полученные сертификаты и положительные отзывы применения ОПН в электрических сетях.

Обращаем ваше внимание, что в связи с выходом ГОСТ Р 52725-2021 произошли изменения в наименовании ОПН- ток пропускной способности изменен на заряд пропускной способности.

Гарантийный срок эксплуатации на оборудование – 5 лет, срок службы 30 лет.