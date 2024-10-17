Habsans: отчет о выставке Wire China 2024

Habsans принял активное участие в выставке Wire China 2024, которая прошла в Шанхае с 25 по 28 сентября, и готов поделится новостями и впечатлениями с Вами!

Стенд Habsans №C03 располагался в зале №Е5, где можно было ознакомиться с передовыми разработками и инновациями в области кабельного оборудования, комплектующих и запчастей для кабельной промышленности. Также, на стенде были представлены крутильная машина двойной скрутки типа банчер HS-1250 и автоматическая линия бухтования и упаковки HS-SBSP500.

Организационные усилия оправдали себя: каждый день выставки был насыщен встречами и обсуждениями новых проектов и сотрудничества. Тёплая, рабочая атмосфера и искренний интерес к экспонатам привлекли внимание всех гостей, включая представителей компаний, которые пришли для личного знакомства и налаживания партнёрских отношений.

В рамках выставки также проходили семинары и конференции, посвящённые актуальным трендам и задачам кабельно-проводниковой отрасли.

Команда Habsans осталась довольна итогами мероприятия. Было получено множество отзывов от посетителей из разных стран, что станет основой для дальнейшего совершенствования продукции и улучшения сервиса.

По окончании выставки команда Habsans выражает благодарность всем, кто посетил стенд и проявил интерес к решениям компании, и с нетерпением ждёт новых встреч на выставке Cabex 2025, которая пройдет с 18 по 20 марта.