Кабельный завод «Паритет» приглашает принять участие в одном из самых крупнейшем событий электротехнической отрасли

Habsans принял активное участие в выставке Wire China 2024, которая прошла в Шанхае с 25 по 28 сентября, и готов поделится новостями и впечатлениями с Вами! Стенд Habsans №C03 располагался в зале №Е5, где можно было ознакомиться с передовыми разработками и инновациями в области кабельного оборудования, комплектующих и запчастей для кабельной промышленности. Также, на стенде были представлены кр...