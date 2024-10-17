Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство литийионных батарей

Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Пасека» (входит в группу компаний «ГАСКАР», запустила производство литийионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево». Инвестиции в проект превысили 200 миллионов рублей, создано более 100 новых рабочих мест, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Увеличение объема выпуска высокотехнологичной продукции в столице — наша приоритетная задача. По поручению Сергея Собянина разработан ряд мер поддержки производителей, которые обеспечивают импортонезависимость страны. В частности, мы предоставляем налоговые преференции предприятиям со статусом резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Так, компания «Пасека» до конца этого года планирует изготовить 90 тысяч литийионных аккумуляторных батарей на производственной площадке в индустриальном парке «Руднево», – рассказал Максим Ликсутов.

Сейчас на предприятии разрабатывают и производят широкую линейку литийионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов. При их создании учитывают все необходимые характеристики, в том числе мощность, вес, энергоемкость. Идет работа по внедрению системы контроля бортового управления и взаимодействия с ним.

«Потенциал применения литийионных аккумуляторов очень широк: они используются в электромобилях, специальной технике, средствах индивидуальной мобильности. Получение статуса резидента столичной особой экономической зоны даст компании возможность направить больше инвестиций в свое развитие: на новые разработки, увеличение числа рабочих мест, модернизацию оборудования и так далее», – рассказал Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Компания «Пасека» также осуществляет ряд разработок в области технологий производства твердотельных аккумуляторов, проводя исследования тонкопленочных батарей с высокой плотностью энергии. До конца 2024 года «Пасека» намерена выпустить 90 тысяч АКБ, в 2025 году – 180 тысяч, а начиная с 2026 года предприятие планирует ежегодно поставлять на рынок 250 тысяч аккумуляторов.

«Предприятие производит аккумуляторы высокой мощности, а также требовательных к весу беспилотных авиасистем. БПЛА сегодня широко применяются в различных сферах. С их помощью можно контролировать безопасность критически важной инфраструктуры, объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса, производить аэрофотосъемку и многое другое», – отметил генеральный директор компании «Пасека» Никита Ханзадеев.

Производственные площади, на которых разместился новый резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», превысили 1,1 тысячи квадратных метров.

«Индустриальный парк «Руднево» представляет собой центр беспилотного авиастроения. Предприятия занимаются лабораторными исследованиями, опытно-конструкторскими разработками и серийным выпуском готовой продукции. Общая площадь промышленных и административных зданий превышает 280 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций резидентов составил более 20 миллиардов рублей, уже создано свыше двух тысяч рабочих мест», – сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.