РУСЭЛ участвует в проекте по электроснабжению аммиачного завода

В городе Кингисепп сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) приступили к организации электроснабжения водоподготовки второй очереди завода по производству аммиака и карбамида. Ведутся работы по монтажу кабеля несущих систем, установки оборудования, системы заземления и уравнивания потенциалов. После этого будет проведен монтаж ИБП, силовых трансформаторов и РУНН. В данный момент кабельные трассы установлены на первом этаже здания водоподготовки.

«Задача стоит непростая, так как организация электроснабжения ведется одновременно с монтажом трубопроводов и установкой технологического оборудования, – рассказал исполнительный директор ЗАО «Эра-Инжиниринг» Сергей Петров. – Однако у нашей компании имеется опыт работы на сложных технологических объектах, поэтому, считаю, проект будет сделан качественно и с соблюдением сроков».

Завод по производству аммиака и карбамида был открыт в 2019 г. Его производительность составляет 1 млн тонн продукции в год. Как заявил на открытии предприятия глава Минпромторга России, инновационный высокотехнологичный завод позволит увеличить объемы переработки природного газа в РФ.

РУСЭЛ – российская электротехническая компания, ориентированная на реализацию комплексных проектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта. Компания холдинга «Эра-Инжиниринг» осуществляет проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставку и сервисное обслуживание оборудования.