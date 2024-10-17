СПЕЦКАБЕЛЬ разработал новый термостойкий кабель

Кабельный завод «Спецкабель» анонсировал выпуск нового радиочастотного коаксиального кабеля РК 50-3-41-А+, созданного с учетом требований к эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Инновационный продукт станет незаменимым решением для применения в суровых регионах, где температура опускается до -70 и поднимается до +165°C.

Ключевое преимущество нового кабеля – высокая термостойкость, за счет использования фторопласта в изоляции и оболочке. Фторопласт устойчив и к химическим воздействиям, что позволяет применять кабель в агрессивных средах, таких как нефтяные и химические производства.

Кроме того, кабель РК 50-3-41-А+ демонстрирует стойкость к влажности, достигающей 98%, и воздействию солнечного излучения, дизельного топлива и индустриальных масел. Это делает его надежным выбором для работы в условиях повышенной влажности.

Еще одним аспектом является стойкость кабеля к монтажным изгибам до 90° при температурах до -40°C. Это свойство упрощает процесс установки в ограниченных пространствах, где требуется высокая гибкость, чтобы обеспечить нужный уровень надежности и безопасности.

Кабель РК 50-3-41-А+ не только не распространяет горение при одиночной прокладке, но и работает в диапазоне частот до 30 ГГц и поддерживает многие типы соединителей, таких как SMA, N, TNC. Таким образом, кабель совместимым с множеством существующих систем.

«Спецкабель» ориентируется на потребности народного хозяйства и планирует внедрение нового кабеля в разные сферы. Изделие будет востребовано также на ледоколах, судах дальнего плавания и морских нефтедобывающих платформах, где стабильная связь необходима для безопасной и продуктивной работы.

Новый кабель также применим в авиационной и космической отраслях, где требования к надежности, безопасности и устойчивости к экстремальным условиям особенно высоки. В условиях, когда каждая деталь должна работать без сбоев, кабель РК 50-3-41-А+ станет надежным партнером.