Системные операторы России и Центральной Азии намерены координировать планы развития энергосистем

17 окт. 2024, 18:00:17
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Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
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Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий принял участие в 42-м заседании Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА), прошедшем в Алма-Ате (Республика Казахстан). 

По предложению российского Системного оператора достигнута договоренность о создании постоянно действующей рабочей группы по перспективному планированию. Задачей рабочей группы станет информационный обмен с целью синхронизации планов развития параллельно работающих энергосистем.

Важной темой заседания стало рассмотрение результатов деятельности Рабочей группы по внесению в регламентирующие деятельность КЭС ЦА документы изменений, необходимых для повышения статуса Системного оператора в этом органе управления.

Российский системный оператор принимает участие в работе КЭС ЦА в статусе наблюдателя в соответствии с договором, подписанным в январе 2022 года. Этот статус позволяет участвовать в обсуждении вопросов и разработке проектов документов по развитию электроэнергетики, вносить различные предложения, оказывать методологическое и информационное содействие, делиться опытом по управлению энергосистемами.

«Повышение статуса Системного оператора в КЭС ЦА будет способствовать укреплению связей с коллегами и регулярному взаимообмену информацией. Наше взаимодействие и реализация достигнутых договоренностей создают основу для решения глобальных задач по сохранению энергетического баланса Центральной Азии и России», – подчеркнул Федор Опадчий.

Полноправное членство российского Системного оператора в КЭС ЦА усиливает преимущества параллельной работы энергосистем, в числе которых повышение надежности, оптимизация использования ресурсов за счет распределения нагрузки между различными источниками энергии, увеличение гибкости энергосистем, позволяющее легче адаптироваться к увеличению доли ВИЭ-генерации, снижение затрат на сетевое строительство, системный подход к планированию.

Участники обсудили итоги работы ОЭС Центральной Азии в весенне-летний период 2024 года и ожидаемый режим работы энергообъединения осенью и предстоящей зимой, статус выполнения решений, принятых на предыдущем заседании. Также на заседании рассмотрены изменения в документы КЭС ЦА, необходимость которых обусловлена происходящими преобразованиями в электроэнергетике стран Центральной Азии.

Участники Совета утвердили план мероприятий Координационной Комиссии КЭС ЦА на второе полугодие 2024 года и I квартал 2025 года.

Глава Системного оператора выступил с предложением провести одно из заседаний КЭС ЦА в 2025 году в России.

О Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии

КЭС ЦА создан в 2004 году по инициативе казахстанской стороны с целью координации параллельной работы энергосистем Центральной Азии, обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в регионе, а также содействия выполнению условий межправительственных соглашений и договоров, заключаемых субъектами энергетики стран-участниц.

В состав Совета входят руководители государственных национальных электроэнергетических компаний стран-участниц – АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company, АО «KEGOC», Республика Казахстан), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (АО «НЭС Узбекистана»), ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» (ОАО «НЭС Кыргызстана»), АОХК «Барки Точик» (Республика Таджикистан), а также – в качестве наблюдателя – АО «СО ЕЭС».

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