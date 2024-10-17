Электроснабжение промышленных объектов — эксперты IEK GROUP выступили на Совещании главных энергетиков

Эксперты IEK GROUP выступили на ежегодном Совещании главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ. В 2024 году оно проходило в десятый раз и собрало представителей крупнейших отечественных компаний.

Выступление экспертов IEK GROUP было выстроено вокруг реальных проблем и запросов энергетиков. Спикеры разобрали основные аспекты электроснабжения промышленных объектов.

На многих эксплуатировалось оборудование и решения европейских брендов. После их ухода с российского рынка часть устройств устарела и требует замены. Поэтому в промышленной сфере проблема импортозамещения особенно актуальна.

На Совещании главных энергетиков было представлено силовое оборудование инновационной линейки ARMAT, интегрированное в систему НКУ FORMAT PRO. Решение разработано инженерами IEK GROUP под российские и международные стандарты, соответствие которым подтверждено испытаниями.

Диалог с энергетиками получился живой и открытый. Специалисты задавали много вопросов и делились проблемами, с которыми сталкиваются сейчас на рынке силового оборудования. Это подтверждает востребованность автоматизированных комплексных решений, разработанных в России.