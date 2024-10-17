«Камский кабель» приглашает на выставку «Рудник. Урал 2024»
17 окт. 2024, 13:15:22
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С 23 по 25 октября в Екатеринбурге на международной выставке оборудования и технологий для горнодобывающей отрасли «Рудник. Урал» «Камский кабель» представит современную кабельно-проводниковую продукцию для добывающей промышленности.
На стенде предприятия посетители отраслевого события смогут ознакомиться с новой и серийной продукцией «Камского кабеля», а также провести перего...
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Habsans: отчет о выставке Wire China 2024
17 окт. 2024, 16:45:18
Habsans принял активное участие в выставке Wire China 2024, которая прошла в Шанхае с 25 по 28 сентября, и готов поделится новостями и впечатлениями с Вами! Стенд Habsans №C03 располагался в зале №Е5, где можно было ознакомиться с передовыми разработками и инновациями в области кабельного оборудования, комплектующих и запчастей для кабельной промышленности. Также, на стенде были представлены кр...
Электроснабжение промышленных объектов — эксперты IEK GROUP выступили на Совещании главных энергетиков
17 окт. 2024, 15:45:00
Эксперты IEK GROUP выступили на ежегодном Совещании главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ. В 2024 году оно проходило в десятый раз и собрало представителей крупнейших отечественных компаний. Выступление экспертов IEK GROUP было выстроено вокруг реальных проблем и запросов энергетиков. Спикеры разобрали основные ас...
Компания:
РУСЭЛ участвует в проекте по электроснабжению аммиачного завода
17 окт. 2024, 14:30:00
В городе Кингисепп сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) приступили к организации электроснабжения водоподготовки второй очереди завода по производству аммиака и карбамида. Ведутся работы по монтажу кабеля несущих систем, установки оборудования, системы заземления и уравнивания потенциалов. После этого будет проведен монтаж ИБП, силовых трансформаторов и РУНН. В...
Кабельный завод «Паритет» приглашает принять участие в одном из самых крупнейшем событий электротехнической отрасли
17 окт. 2024, 13:30:24
31 октября в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки, ул. Совнаркомовская, 13 состоится 42-й Форум ЭТМ. Посетите стенд КЗ «Паритет» №46, специалисты на стенде расскажут о продукции, продемонстрируют образцы и окажут необходимую техническую консультацию. Огнестойкие кабельные линии ParLine: состав, решения, применение; Ethernet кабели Сat5e/Cat6/Cat6A/C...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ разработал новый термостойкий кабель
17 окт. 2024, 13:00:00
Кабельный завод «Спецкабель» анонсировал выпуск нового радиочастотного коаксиального кабеля РК 50-3-41-А+, созданного с учетом требований к эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Инновационный продукт станет незаменимым решением для применения в суровых регионах, где температура опускается до -70 и поднимается до +165°C. Ключевое преимущество нового кабеля –...
Компания:
НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.» планирует проведение семинара
17 окт. 2024, 12:15:00
18—21 ноября 2024 года НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.» планирует проведение семинара по теме: «Технология производства кабелей и проводов различного назначения. Материалы, оборудование, методы контроля качества». В информационно-консультативном семинаре будут рассмотрены актуальные проблемы кабельной промы...
Компания:
Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры, входящий в группу компаний «ЧЭАЗ», отмечает 65-летие
17 окт. 2024, 11:45:00
За последние 5 лет на ИЗВА удалось существенно усовершенствовать как производственные процессы, так и условия труда работников. Делимся лишь некоторыми преобразованиями. На заводе был организован склад хранения кабельной продукции. Также произошла перепланировка и переоснащение сварочного участка. Появились новые полы, вентиляционная установка, сварочные аппараты. Модернизация коснулась...
Компания:
«Контактор» примет участие в 42-м Форуме электротехники и инженерных систем ЭТМ в Нижнем Новгороде
17 окт. 2024, 10:30:16
31 октября «Контактор» примет участие в 42-м Форуме электротехники и инженерных систем ЭТМ, который пройдет в Нижнем Новгороде. Грандиозное отраслевое событие, организованное компанией ЭТМ объединит 110+ брендов и более 2000 гостей. «Контактор» приглашает всех посетителей Форума на объединенный стенд брендов Daccord (ранее Legrand) и&nbs...
Компания:
Habsans Machinery получил сертификат соответствия системы менеджмента качества по ISO 9001-2015
17 окт. 2024, 09:30:03
31 августа 2024 года завод "Habsans Machinery" достиг нового этапа развития, получив сертификат соответствия системы менеджмента качества по ISO 9001-2015, который также соответствует международному стандарту ISO 9001:2015. Этот сертификат подтверждает, что система управления качеством завода соответствует установленным требованиям. Стандарт ISO 9001 является глобально признанным для...
ЭРА представит свою продукцию на 42-ом Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде
16 окт. 2024, 17:30:11
Форум электротехники и инженерных систем пройдёт 31 октября в Нижнем Новгороде. Символично, что местом проведения Форума компания ЭТМ выбрала выставочный центр «Нижегородская ярмарка» — уникальное историческое пространство, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи. Гостей Форума ЭТМ ждёт масштабная выставка «110+ ведущих производителей» электротехник...
Компания:
«ЗЭТО» производит ограничители перенапряжений нелинейные 0,22-500 кВ
16 окт. 2024, 16:00:00
Ограничители перенапряжений предназначены для предотвращения разрушения электрооборудования при опасных скачках напряжения, которые могут быть вызваны ударами молнии или авариями на линиях электропередач. Ограничители состоят из последовательно соединенных нелинейных варисторов, которые при резком увеличении напряжения мгновенно снижают сопротивление и отводят лишний ток, и оболочки, сост...
Акрон Холдинг приглашает посетить свой стенд на выставке «Металл-Экспо» 2024
16 окт. 2024, 15:45:04
"Акрон Холдинг" приглашает посетить свой стенд на 30-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2024», которая состоится 29 октября – 1 ноября 2024 года в Москв, ЦВК Экспоцентр. Адрес: Москва, Краснопресненская наб., 14 Стенд "Акрон Холдинг" №21D05, павильон 2, зал 1 Часы работы: с 10:00 до 18:00 Получить пригласительные
Завод «Энергокабель» примет участие в Форуме ЭТМ, которое пройдёт в Нижегородской ярмарке
16 окт. 2024, 15:15:01
АО «Завод «Энергокабель» примет участие в крупнейшем отраслевом мероприятии ЭТМ по инженерным системам, которое пройдёт 31 октября Нижнем Новгороде, ул. Совнаркомовская, д. 13, Экспо-Центр «Нижегородские ярмарки» (павильоны № 1 и № 2). На стенде компании будут представлены разнообразные образцы кабельной продукции: силовые кабели на напряжение до 6 кВ, контрольн...
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«Инкатех» принял участие в конференции в Норильске
16 окт. 2024, 14:30:21
16 октября 2024 года в Норильске прошла конференция, организованная компаниями, входящими в состав ГК «Акрон Холдинг». В рамках мероприятия коммерческий директор Канаан Самер Низарович выступил с презентацией «Кабельно-проводниковая продукция. Компетенции. Опыт. Референс», которая была посвящена обсуждению возможностей и преимуществ сотрудничества с компанией. Он...
СегментЭнерго примет участие в Форуме ЭТМ Нижнем Новгороде
16 окт. 2024, 14:15:16
ЭТМ проведет крупнейшее отраслевое мероприятие по инженерным системам в Нижегородской Ярмарке (павильоны № 1 и № 2). Форум пройдет в 42-й раз, объединит выставку новинок (170 стендов) и деловую программу с участием технических специалистов и бизнес-экспертов. Когда: 31 октября Где: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 13, Экспо-Центр «Нижегородские ярмарки» Стенд ...
Компания:
Ассоциация «Электрокабель» приступила к формированию списка участников рабочей группы по кабельному оборудованию
16 окт. 2024, 11:06:56
Ассоциация "Электрокабель" приступила к формированию списка участников рабочей группы по кабельному оборудованию. Официальное письмо было распрастранено среди участников Ассоциации. Возглавляет инициативную рабочую группу Антон Герасимов, руководитель проект ChinaCable.Ru. Напомним, что решение о создании рабочей группы было принято на 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабел...
«ЭЛКА-Кабель»: итоги участия в Петербургском международном газовом форуме
16 окт. 2024, 10:30:04
С 8 по 11 октября 2024 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялся Петербургский международный газовый форум - 2024, одно из главных отраслевых событий России и мира. ПМГФ ежегодно собирает профессионалов из разных отраслей, предоставляя им платформу для обмена опытом, идеями и новыми решениями. На объединенном стенде Прикамья свою продукцию для то...
Продукция «Завода ТАТКАБЕЛЬ» была представлена на ПМГФ-2024
16 окт. 2024, 10:15:19
В Санкт-Петербурге с 8 по 11 октября состоялось крупнейшее бизнес-событие — Петербургский международный газовый форум, участие в котором ежегодно принимают больше 20 тысяч участников. Деловая программа охватила порядка 90 мероприятий по актуальным для газовой промышленности темам с участием политиков, бизнеса, международного профессионального сообщества. ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»...
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«Терра-Ток» планово наращивает производственные мощности
16 окт. 2024, 10:00:15
В ноябре Группе Компаний «Терра-Ток» исполняется 11 лет с момента основания. Компания в плановом порядке подводит итоги технического перевооружения, внедрения новых стандартов, которые прошли в 2024 году. Количественный и качественный рост показателей ежегодно фиксируется в продуктовой линейке, в оснащении промплощадок. За 10 лет компания прошла несколько ключевых этапов, кото...
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«Марпосадкабель» принял участие на бизнес встрече организаций Чувашской Республики
16 окт. 2024, 09:45:21
АО «Марпосадкабель» на прошлой неделе принял участие на бизнес встрече организаций Чувашской Республики с организациями Запорожской Республики. Ключевой частью визита стали переговоры членов правительств Чувашии, Запорожской области и администрации Бердянского округа, а также встречи представителей бизнес-кругов. Как итог, было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-те...
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