«Камский кабель» приглашает на выставку «Рудник. Урал 2024»

С 23 по 25 октября в Екатеринбурге на международной выставке оборудования и технологий для горнодобывающей отрасли «Рудник. Урал» «Камский кабель» представит современную кабельно-проводниковую продукцию для добывающей промышленности.

На стенде предприятия посетители отраслевого события смогут ознакомиться с новой и серийной продукцией «Камского кабеля», а также провести перего

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