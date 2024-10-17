«Россети» приступили к реконструкции основного центра электроснабжения восточных районов Алтая

«Россети» приступили к модернизации подстанции 220 кВ «Троицкая». Проект стоимостью свыше 300 млн рублей повысит надежность электроснабжения населенных пунктов и предприятий на востоке Алтайского края. Среди них – пищевая промышленность, включая одно из крупнейших крупяных производств России, механический завод, а также объекты газотранспортной инфраструктуры..

В ходе работ энергетики филиала компании «Россети» – МЭС Сибири обновят защиты и коммутационные аппараты. В частности, специалисты смонтируют цифровые комплексы РЗА, разъединители, ограничители перенапряжения, измерительные трансформаторы тока. Также будут установлены новые элегазовые выключатели. Это обеспечит большую эксплуатационную гибкость схемы и существенное снижение последствий в случае возникновения технологических нарушений.

Кроме того, планируется модернизация смежной магистральной подстанции 220 кВ «Бийская», где установят новые высокочастотные заградители и цифровые устройства РЗА.