Энергоблок №1 Балаковской АЭС с 19 октября выйдет в планово-предупредительный ремонт с модернизацией

19 октября 2024 года энергоблок №1 Балаковской АЭС (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании Концерна «Росэнергоатом» будет выведен в планово-предупредительный текущий ремонт сроком на 48 суток. Накануне, 18 октября, начнётся постепенное снижение мощности и его разгрузка. В рамках ППР на энергоблоке №1 планируется выполнить ряд плановых работ, таких как: типовой ремонт с перегрузкой топлива, операцию по техническому обслуживанию дизель-генератора канала системы безопасности №1, ремонт линии вала турбогенератора, ремонт цилиндра низкого давления, замену частей сепаратора парогенератора.



Всего за время ремонта на энергоблоке будет проведено порядка 22-х модернизационных работ. В числе самых крупных операций - замена статора генератора, которая и определит продолжительность ремонта.

«Весь комплекс предстоящих ремонтных работ направлен, прежде всего, на восстановление и поддержание ресурса и технических характеристик оборудования. В ППР будут задействованы более 1,5 тысяч человек - это ремонтный персонал самой станции и сотрудники «Балаковоатомэнергоремонта» с привлечением дополнительного персонала с других филиалов АЭР», - отметил начальник отдела управления ремонтами Балаковской АЭС Алексей Портнов.

Безопасность является ключевым приоритетом деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.





Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Балаковская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.



Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской атомной станции - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.



Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.