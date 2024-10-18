Энергоблок №1 Ростовской АЭС будет выведен в планово-предупредительный ремонт

Ремонтные работы будут проведены в соответствии с утвержденным годовым графиком.

В воскресенье, 20 октября 2024 года энергоблок №1 Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») соответствии с утвержденным годовым графиком ремонтных работ будет отключён от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР*).

Это последний в этом году ППР на Ростовской АЭС в рамках ремонтной кампании 2024 года, охватившей все четыре энергоблока атомной станции.

В настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

*ППР – это плановая процедура, которая в соответствии с регламентом проводится на энергоблоках всех атомных станций.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет около 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - порядка 30%. В её состав входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, расположенные на территории 9-ти республик, а также Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей с населением общей численностью более 26 млн человек.

Атомная станция - организация высокой социальной эффективности, она вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие региона через налоги, социальные инвестиции и благотворительность. Ростовская АЭС помогает учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также станция поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, развитие инфраструктуры территорий расположения, профессиональное и творческое развитие молодежи.