IEK GROUP приглашает на 42-й Форум ЭТМ 31 октября в Нижнем Новгороде

В последний день октября в Нижнем Новгороде соберутся свыше 110 ведущих производителей электротехники и инженерных систем, инструмента и средств индивидуальной защиты. На Нижегородской ярмарке пройдет 42-й Форум ЭТМ. Если вы занимаетесь строительством, монтажом, проектированием и закупками, не упустите возможность провести 31 октября с пользой.

IEK GROUP представит на 42-м Форуме ЭТМ новинки электротехники и комплексные решения IEK. Отдельные стенды будет посвящены светотехнике IEK, LEDEL и FEREKS, оборудованию телекоммуникации ITK и решениям автоматизации на базе оборудования ONI и программного обеспечения MasterSCADA.

Для посетителей 42-го Форума ЭТМ организаторы подготовили масштабную деловую программу.

Специалисты IEK GROUP проведут 4 семинара, участники которых смогут задать вопросы напрямую представителям производителя оборудования.

Выбирайте интересную вам тему!

Комплексные решения IEK на базе флагманских линеек ARMAT и FORMAT PRO.

Современные решения в области автоматизации инженерных систем на базе программно-аппаратного комплекса ONI — MasterSCADA.

Кабельные и инженерные решения для IT от ITK. От продукта до сервиса.

Взрывные новинки электроустановки от IEK — выходим за рамки.

А еще IEK GROUP проведет мастер-класс, где научит всех желающих монтажу арматуры СИП.

На 42-м Форуме ЭТМ всех участников ждет розыгрыш призов и масса позитивных эмоций. Не забудьте зарегистрироваться!

Стенды IEK GROUP: