IEK GROUP приглашает на 42-й Форум ЭТМ 31 октября в Нижнем Новгороде
В последний день октября в Нижнем Новгороде соберутся свыше 110 ведущих производителей электротехники и инженерных систем, инструмента и средств индивидуальной защиты. На Нижегородской ярмарке пройдет 42-й Форум ЭТМ. Если вы занимаетесь строительством, монтажом, проектированием и закупками, не упустите возможность провести 31 октября с пользой.
IEK GROUP представит на 42-м Форуме ЭТМ новинки электротехники и комплексные решения IEK. Отдельные стенды будет посвящены светотехнике IEK, LEDEL и FEREKS, оборудованию телекоммуникации ITK и решениям автоматизации на базе оборудования ONI и программного обеспечения MasterSCADA.
Для посетителей 42-го Форума ЭТМ организаторы подготовили масштабную деловую программу.
Специалисты IEK GROUP проведут 4 семинара, участники которых смогут задать вопросы напрямую представителям производителя оборудования.
Выбирайте интересную вам тему!
- Комплексные решения IEK на базе флагманских линеек ARMAT и FORMAT PRO.
- Современные решения в области автоматизации инженерных систем на базе программно-аппаратного комплекса ONI — MasterSCADA.
- Кабельные и инженерные решения для IT от ITK. От продукта до сервиса.
- Взрывные новинки электроустановки от IEK — выходим за рамки.
А еще IEK GROUP проведет мастер-класс, где научит всех желающих монтажу арматуры СИП.
На 42-м Форуме ЭТМ всех участников ждет розыгрыш призов и масса позитивных эмоций. Не забудьте зарегистрироваться!
Стенды IEK GROUP:
- электротехника IEK — стенды № 5 и 9;
- оборудование ITK — стенд № 37;
- решения ONI — стенд № 41;
- светотехника IEK, LEDEL и FEREKS — стенды № 87 и 100;
- инструменты — стенд № 93.