ЭЛСИБ отгрузил турбогенератор для Читинской ТЭЦ-1

В октябре научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» завершило отгрузку турбогенератора ТФ-110-2У3 для Читинской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-14» (турбоагрегат № 3). 17 октября на станцию на железнодорожном транспортере отгружен статор турбогенератора. Его вес составляет 134 тонны, а длина корпуса – более 5,5 метров. Ранее на ТЭЦ был отгружен ротор, а также остальные детали и узлы машины.

Кроме того, согласно контрактным обязательствам ЭЛСИБ изготовит турбогенераторы ТФ-110-2У3 и ТФ-90-2У3 для турбоагрегата № 5 Читинской ТЭЦ-1 и блоков № 1 и № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Машины поставляются на объекты ПАО «ТГК-14» по федеральным программам КОММод (ДПМ-2) и КОМ НГО. Замена генерирующего оборудования обеспечит эффективность и надёжность работы станций.

ПАО «ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат семь ТЭЦ и два энергетических комплекса.