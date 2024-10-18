«Россети Северный Кавказ» обновили оборудование на 62 трансформаторных подстанциях в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» заменили устаревшее и дефектное оборудование на 62 трансформаторных подстанциях 0,4/10 кВ в Малокарачаевском районе.

Комплекс технических мероприятий позволил повысить надежность и качество электроснабжения более 25 тыс. жителей сел Учкекен, Джага, Римгорское и Красный Курган, а также 50 расположенных здесь социально значимых учреждений.

На 32 трансформаторных подстанциях энергетики выполнили реконструкцию с заменой рубильников, вводного кабеля и автоматов. Еще на 30 – заменили приборы учета и вводный кабель. В общей сложности при обновлении оборудования энергообъектов было смонтировано порядка 51 км нового самонесущего изолированного провода (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям.

Работы проведены в рамках реализации Программы снижения потерь на тех участках распределительных сетей, где фиксировались сверхнормативные потери электроэнергии. Ранее в рамках проекта в Малокарачаевском районе было обновлено более 80 км линий электропередачи 0,4/10 кВ и установлено порядка 7,6 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии.