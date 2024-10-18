«Саратовские РС» отремонтировали отпайки от линии электропередачи 35 кВ Водопьяново-Колхозная

18 окт. 2024, 14:15:07
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Источник:
Россети Волга
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Энергетики провели ремонтные работы на отпайках 35 кВ «Колхозная-2» и «Колхозная-3», проходящих по территории Марксовского района.

В ходе выполнения ремонтных работ специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» заменили 250 изоляторов, отремонтировали железобетонные стойки 11 опор, 8 узлов крепления оттяжек опор, на 4 опорах – контуры заземления. В рамках технического обслуживания провели ревизию 249 зажимов в шлейфах анкерных опор и на 5 отрегулировали тяжение вантовых оттяжек. Энергетики расчистили трассы отпаек на площади 7,8 га и выполнили опиловку 50 деревьев. Там, где было необходимо, обновлены нумерация, постоянные обозначения и информационные плакаты.

По отпайкам электроэнергия поступает на подстанции 35/6 кВ «Колхозная-2» и 35/6 кВ «Колхозная-3». Центры питания обеспечивают электроснабжение объектов мелиорации.

Плановые ремонтные работы на отпайках выполнены в ходе реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга».

Ремонт позволит повысить надежность их работы и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в отопительный сезон 2024-2025 годов.

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