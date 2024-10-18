За 102 дня выполнен самый масштабный ремонт на Комсомольской ТЭЦ-3

В 2024 году на Комсомольской ТЭЦ-3 (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) выполнен самый большой по объему работ за все время работы станции, капитальный ремонт энергоблока № 2.

Ремонт, продолжавшийся 102 дня, был направлен на повышение надежности и эффективности работы энергоблока.

Специалисты провели тщательный анализ состояния металлических конструкций оборудования энергоблока, произведена замена большого объема узлов и деталей. В рамках капремонта на энергоблоке установлена автоматизированная система контроля вибрации и механических величин, а также новые системы диагностики и аналитики. Они позволяют оперативно отслеживать работу оборудования и своевременно выявлять неисправности. Помимо этого, произведен ряд других мероприятий для обеспечения бесперебойной и надежной работы оборудования.

К ремонтным работам на энергоблоке №2 привлекалось более 180 специалистов.

«Проведение такого масштабного ремонта энергоблока № 2 — это важный шаг для обеспечения бесперебойной и надежной работы ТЭЦ. Комплекс мероприятий в рамках ремонтной программы 2024 года позволил эффективно подготовить станцию к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок», — сказал директор Комсомольской ТЭЦ-3 Олег Карымов.

Всего в 2024 году запланировано 18 ремонтов основного оборудования. Общая стоимость ремонтной кампании составляет порядка 670 миллионов рублей, что на 181 миллион рублей больше, чем в прошлом году. Проведены планово-предупредительные ремонты вспомогательного и общестанционного оборудования, зданий и сооружений.