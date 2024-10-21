Волгоградский филиал «Россети Юг» на 23% увеличил финансирование ремонтной программы в 2024 году

В 2024 году на техническое обслуживание и ремонты энергообъектов Волгоградской области филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» направил почти 715 млн рублей. Это на 23% больше показателя за январь-сентябрь 2023 года.

При подготовке к осенне-зимнему периоду специалисты филиала отремонтировали 18 силовых трансформаторов, более 400 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения (+5%), на которых заменили порядка 1,7 тыс. опор (+13%), 18 тыс. изоляторов (+20%) и 92 км провода. Повышение надёжности работы оборудования во всех районах области обеспечит также ремонт более 760 трансформаторных подстанций 6-10 кВ (+8%).

Среди ключевых объектов ремонтной программы в текущем году около 60 воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и оборудование таких крупных питающих центров, как подстанции «Советская», «М. Горького», «ЛПК», «Михайловская», «Коробки» и «Урюпинская».

Кроме того, энергетики расчистили около 300 гектаров трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Это позволит предотвратить нарушения электроснабжения, связанные с падением веток и деревьев на провода и низовыми пожарами.

Аварийный резерв филиала полностью укомплектован. К работе в случае нештатных ситуаций готова 191 бригада «Волгоградэнерго»: 926 человек и 616 единиц техники. Филиал располагает 82 мобильными источниками резервного электроснабжения общей мощностью порядка 4 МВт.