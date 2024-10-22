Посетители ПМГФ убедились в сверхгибкости кабелей СПЕЦКАБЕЛЯ

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) прошел с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге и стал для завода «Спецкабель» очередным триумфом в области налаживания контактов с лидерами газовой отрасли.

Интерактивная площадка завода «Спецкабель» притягивала внимание посетителей масштабом и продуманным дизайном. Центральным элементом экспозиции стала демонстрационная установка для сгибания кабеля СКЛОН – заметной разработки предприятия. Посетители могли самостоятельно оценить способность кабеля выдерживать многократные циклы сгибания, наблюдать за поведением изделия под воздействием механических усилий и получить исчерпывающую информацию о технических характеристиках.

На стенде «Спецкабеля» были представлены и другие виды кабельной продукции, разработанные специально для эксплуатации в газовой отрасли: кабели СКАБ-С и СКАБ-М. Специалисты завода «Спецкабель» объясняли тонкости выбора кабеля с учетом специфических условий эксплуатации, таких как низкие температуры в районах Крайнего Севера, высокая влажность в болотистых местностях, воздействие агрессивных химических веществ и требования к взрывобезопасности, подходящие для газовых объектов.

Представители компании много общались с потенциальными партнерами. Как результат – договоренности о сотрудничестве, охватывающие как поставку продукции, так и совместные проекты по разработке новых кабельных систем для газовой промышленности.