В «Россети Новосибирск» подводят итоги подготовки электросетей к зиме

В октябре 2024 года в «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершилась работа внутренних комиссий по проверке готовности электросетей компании к прохождению отопительного сезона. Чтобы обеспечить стабильное функционирование энергообъектов зимой, новосибирские энергетики приступили к подготовке электросетей еще весной и проделали масштабную работу, выполнив комплекс из 185 организационно-технических мероприятий, в т.ч.:

выполнен капитальный ремонт 524 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 378 подстанций 6-110 кВ,

524 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 378 подстанций 6-110 кВ, введены в эксплуатацию 20,4 МВА мощности на подстанциях и 22,2 км ЛЭП после реконструкции,

выполнена расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности на площади 773 га,

проведены все необходимые проверки работоспособности техники и средств связи;

отработаны навыки оперативного реагирования на ЧС в рамках командно-штабных учений и общесетевой противоаварийной тренировки.

Проделанная работа дала свои плоды - компании удалось добиться снижения среднего времени отключений электроэнергии на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также увеличилось количество успешных автоматических повторных включений (АПВ) оборудования, что говорит о его надежной работе и, соответственно, о должном уровне и качестве его обслуживания. Но при этом в текущем году отмечается существенный рост числа повреждений энергообъектов из-за различных внешних воздействий – от неблагоприятных погодных условий до несогласованных работ в охранных зонах электросетей.

Для оперативного реагирования на подобные ситуации и устранения технологических нарушений специалисты «Россети Новосибирск» подготовили необходимый резерв. Сегодня на балансе компании находится 12 единиц резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 2,8 МВт. Полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, обеспечена готовность 702 человек и 296 единиц техники.