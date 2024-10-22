«Камский кабель»: итоги Петербургского газового форума
3 часа назад
177
Время чтения ≈ 5 минут
В Санкт-Петербурге завершил работу четырехдневный Петербургский международный газовый форум, участником которого стал «Камский кабель».
В рамках форума состоялась отраслевая выставка, на которой «Камский кабель» представил стенд со своей инновационной кабельно-проводниковой продукцией, разработанной для предприятий нефтегазового кластера. Технические специалисты и представител...
Просмотр материалов компании Камкабель (Камский кабель) на данный момент ограничен
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит свою продукцию на выставке «Металл-Экспо»
40 минут назад
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает на 30-ю Международную промышленную выставку «Металл-Экспо». Она пройдет с 29 октября по 1 ноября 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» (Москва). Выставка соберет более тысячи ведущих металлургических, машиностроительных компаний и организаций из России, стран СНГ, Азии и Европы. Производители продемонстрируют новые продукты,...
Посетители ПМГФ убедились в сверхгибкости кабелей СПЕЦКАБЕЛЯ
2 часа назад
Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) прошел с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге и стал для завода «Спецкабель» очередным триумфом в области налаживания контактов с лидерами газовой отрасли. Интерактивная площадка завода «Спецкабель» притягивала внимание посетителей масштабом и продуманным дизайном. Центральным элементом экспозиции стала демонстрационна...
На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» состоялась встреча с представителями компании ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» (Республика Беларусь)
21 окт. 2024, 11:15:12
Важность этой встречи трудно переоценить, ведь она стала очередным шагом к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и обмену опытом между предприятиями. Визит начался с экскурсии по производственным мощностям, где партнеры смогли увидеть производственные линии в действии, ознакомиться с используемыми технологиями и стандартами качества. Особое внимание было уделено инновационной разработке БЭС...
Сделано на «ЗЭТО»: заземлители рубящего типа для внутренней установки серии ЗР
21 окт. 2024, 09:45:01
Заземлители рубящего типа серии ЗР производства «ЗЭТО» необходимы для обеспечения безопасности в электрических сетях и служат для заземления отключенных от источников питания пофазно–экранированных токопроводов в цепях переменного тока на напряжения 10, 24 и 35 кВ. Конструктивные особенности: Заземлители выпускаются в виде отдельных полюсов. Полюс заземлителя состоит из...
Инкаб выходит на рынок коммерческих дата-центров
21 окт. 2024, 09:30:15
Завод «Инкаб» планирует запустить производство оптических кабельных сборок и коммутационных панелей для дата-центров до конца 2024 года. К ноябрю первые образцы предоставят заказчикам для тестирования. «Инкаб» за 17 лет своей деятельности стал лидером на рынке оптического кабеля в СНГ, освоив разные сферы: от широко распространенных кабелей для телеком-отрасли до специал...
Компания:
Новое алюминиевое мероприятие: подключаем Владивосток
21 окт. 2024, 09:00:00
Группа компаний «Москабельмет» проводит новое совместное мероприятие с Ассоциацией Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциацией. Прямо сейчас во Владивостоке проходит деловое событие, посвященное алюминиевым инновациям в наружном освещении и объектах инфраструктуры. Сегодня в центре Дальневосточного федерального округа стартовало мероприятие, проводимое «Москабельмет» с...
Компания:
IEK GROUP приглашает на 42-й Форум ЭТМ 31 октября в Нижнем Новгороде
18 окт. 2024, 15:15:10
В последний день октября в Нижнем Новгороде соберутся свыше 110 ведущих производителей электротехники и инженерных систем, инструмента и средств индивидуальной защиты. На Нижегородской ярмарке пройдет 42-й Форум ЭТМ. Если вы занимаетесь строительством, монтажом, проектированием и закупками, не упустите возможность провести 31 октября с пользой....
Торжество правосудия: запрет кабельного фальсификата на маркетплейсах
18 окт. 2024, 13:15:00
Судебно-претензионная работа, проводимая представителями EL-Комитета НОПСМ в отношении недобросовестных продавцов кабельной продукции на маркетплейсах набирает обороты. В течение двух недель судами вынесены 3 решения в отношении: ИП Еной М.А. (продавец на ОЗОН, реализует фальсификат NoName и Light Cable) – решение Подольского городского суда Московской области; ООО «100 ВАТТ...
«ФОРЭНЕРГО» на выставке ENERGY EXPO 2024 в Минске
18 окт. 2024, 12:00:00
Международная специализированная выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» проходит в Минске 15-18 октября в рамках Белорусского энергетического и экологического форума. — За более чем двадцатилетний период данное мероприятие стало важным событием, которое привлекает к себе большое количество белорусских производителей и зарубежных энергетических компаний. Ф...
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает демонстрировать свое производство
18 окт. 2024, 10:30:00
На заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» активный процесс производства продолжается даже в конце рабочей недели. В частности, опубликовано видео на котором один из лентообмотчиков предприятия осуществляет обмотку токопроводящей жилы с использованием специальной слюдоленты при производстве кабеля с маркировкой FR (Fire Resist). Кабель со слюдолентой обладает надежным огнеупорным барьером и...
Prysmian приглашает на Форум ЭТМ
18 окт. 2024, 09:30:21
31 октября 2024 года в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки состоится 42-й Форум ЭТМ. Приглашаем вас провести день с пользой, если вы работаете в сфере строительства, монтажа, проектирования и/или закупок. Вас ждут: выставка 110+ ведущих производителей электротехники и инженерных систем, инструмента и средств индивидуальной защиты; 2000+ участников-профессионалов рынка и...
Ассамблея работодателей в Южно-Уральском государственном университете
18 окт. 2024, 09:15:21
В Южно-Уральском государственном университете состоялось торжественное открытие Ассамблеи работодателей. Мероприятие проходит в вузе уже девятый раз в формате «школа-вуз-предприятие» и проводится совместно с Челябинским региональным отделением Союза машиностроителей России. Это уникальный формат взаимодействия студентов и работодателей, который позволяет участникам задать все интере...
Habsans: отчет о выставке Wire China 2024
17 окт. 2024, 16:45:18
Habsans принял активное участие в выставке Wire China 2024, которая прошла в Шанхае с 25 по 28 сентября, и готов поделится новостями и впечатлениями с Вами! Стенд Habsans №C03 располагался в зале №Е5, где можно было ознакомиться с передовыми разработками и инновациями в области кабельного оборудования, комплектующих и запчастей для кабельной промышленности. Также, на стенде были представлены кр...
Компания:
Электроснабжение промышленных объектов — эксперты IEK GROUP выступили на Совещании главных энергетиков
17 окт. 2024, 15:45:00
Эксперты IEK GROUP выступили на ежегодном Совещании главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ. В 2024 году оно проходило в десятый раз и собрало представителей крупнейших отечественных компаний. Выступление экспертов IEK GROUP было выстроено вокруг реальных проблем и запросов энергетиков. Спикеры разобрали основные ас...
РУСЭЛ участвует в проекте по электроснабжению аммиачного завода
17 окт. 2024, 14:30:00
В городе Кингисепп сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) приступили к организации электроснабжения водоподготовки второй очереди завода по производству аммиака и карбамида. Ведутся работы по монтажу кабеля несущих систем, установки оборудования, системы заземления и уравнивания потенциалов. После этого будет проведен монтаж ИБП, силовых трансформаторов и РУНН. В...
Кабельный завод «Паритет» приглашает принять участие в одном из самых крупнейшем событий электротехнической отрасли
17 окт. 2024, 13:30:24
31 октября в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки, ул. Совнаркомовская, 13 состоится 42-й Форум ЭТМ. Посетите стенд КЗ «Паритет» №46, специалисты на стенде расскажут о продукции, продемонстрируют образцы и окажут необходимую техническую консультацию. Огнестойкие кабельные линии ParLine: состав, решения, применение; Ethernet кабели Сat5e/Cat6/Cat6A/C...
Компания:
«Камский кабель» приглашает на выставку «Рудник. Урал 2024»
17 окт. 2024, 13:15:22
С 23 по 25 октября в Екатеринбурге на международной выставке оборудования и технологий для горнодобывающей отрасли «Рудник. Урал» «Камский кабель» представит современную кабельно-проводниковую продукцию для добывающей промышленности. На стенде предприятия посетители отраслевого события смогут ознакомиться с новой и серийной продукцией «Камского кабеля», а так...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ разработал новый термостойкий кабель
17 окт. 2024, 13:00:00
Кабельный завод «Спецкабель» анонсировал выпуск нового радиочастотного коаксиального кабеля РК 50-3-41-А+, созданного с учетом требований к эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Инновационный продукт станет незаменимым решением для применения в суровых регионах, где температура опускается до -70 и поднимается до +165°C. Ключевое преимущество нового кабеля –...
НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.» планирует проведение семинара
17 окт. 2024, 12:15:00
18—21 ноября 2024 года НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.» планирует проведение семинара по теме: «Технология производства кабелей и проводов различного назначения. Материалы, оборудование, методы контроля качества». В информационно-консультативном семинаре будут рассмотрены актуальные проблемы кабельной промы...
Компания:
Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры, входящий в группу компаний «ЧЭАЗ», отмечает 65-летие
17 окт. 2024, 11:45:00
За последние 5 лет на ИЗВА удалось существенно усовершенствовать как производственные процессы, так и условия труда работников. Делимся лишь некоторыми преобразованиями. На заводе был организован склад хранения кабельной продукции. Также произошла перепланировка и переоснащение сварочного участка. Появились новые полы, вентиляционная установка, сварочные аппараты. Модернизация коснулась...
Компания: