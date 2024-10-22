«Россети Юг» в 2024 году на 32% увеличили финансирование ремонтной программы в Калмыкии

За девять месяцев 2024 года «Россети Юг» направили на ремонтную программу и техническое обслуживание энергообъектов в Республике Калмыкия свыше 204 млн рублей, что на 32% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Энергетики калмыцкого филиала отремонтировали более 240 км линий электропередачи всех классов напряжения, заменили 7,6 тыс. изоляторов и свыше 1,3 тыс. опор. Это позволило повысить надёжность электроснабжения 13 районов республики и г. Элисты, больниц, школ, детских садов, а также предприятий агропромышленного комплекса.

Энергетики провели ревизию регуляторов напряжения и защиты, заменили силовые трансформаторы, выполнили другие сопутствующие работы на основных питающих центрах в населенных пунктах республики.

Кроме этого, в распределительных сетях 0,4-10 кВ завершен ремонт 497 трансформаторных подстанций 10/0,4кВ. Для снижения рисков технологических нарушений в охранных зонах линий электропередачи расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 16 га трасс воздушных линий, произведена опашка подстанций общей площадью 17 га.