В Приморье энергетики ДРСК продолжают масштабную реконструкцию электрических сетей

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) с начала текущего года заменили более 130 километров провода, перевели в кабельное исполнение более 8 километров ЛЭП на сетях 35-110 кВ, заменили два трансформатора на подстанциях 35-110 кВ, установили более 1100 опор на сетях 0,4-10 кВ. Работы ведутся в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

На реализацию мероприятий программы МиРЭК в этом году направлено порядка 4,4 млрд рублей, что позволяет проводить объемные работы по модернизации электросетей в разных районах Приморья.

В настоящее время энергетики филиала завершают работы по реконструкции линии электропередачи 110 кВ АТЭЦ-Промузел. Она являются ключевой питающей линией, связывающей города Владивосток и Артём. Включение в работу новой линии позволит повысить надежность электроснабжения потребителей пригорода Владивостока.

В завершающей стадии находится реконструкция подстанций 110 кВ Молодежная в г. Арсеньеве и 35/6 кВ Артемовская в г. Артёме. Также в этом году планируется завершить реконструкцию подстанции 35/6 кВ Тавричанка.

В Артёмовском городском округе продолжается реконструкция подстанции 220 кВ Западная, ведутся работы по реконструкции подстанций 35 кВ Ипподром в пригороде Владивостока.

В Хасанском районе продолжаются работы по реконструкции фундаментов и усилению металлоконструкций опор ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка. Эта линия обеспечивает основное электроснабжение жителей сел Хасанского района. Также ведутся работы по реконструкции распределительных сетей в сельских населенных пунктах Приморья: Надеждинском, Шкотовском, Хасанском, Партизанском районах и Артемовском городском округе, а также в других муниципалитетах Приморья. В этих районах энергетики устанавливают новые трансформаторные подстанции, меняют опоры, монтируют изолированный провод с большей пропускной способностью.

Напомним, программа МиРЭК — один из самых масштабных за последнее десятилетие проектов в приморской энергетике. Ее разработали в конце 2020 года по итогам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе. Общий объем выделенных на реализацию МиРЭК средств составит более 15 млрд руб. Главная цель пятилетней программы — повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона. Особое внимание уделяется усилению защиты электросетевого комплекса от неблагоприятных погодных условий.