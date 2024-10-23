ДРСК подключает к электроснабжению социальные объекты Амурской области

Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) продолжают реализацию проектов по подключению к электроснабжению социально значимых объектов Амурской области.

Завершены работы по электрификации новой школы (мощность 548 кВт) в селе Чигири Благовещенского района, что позволит обеспечить современными образовательными условиями более 500 учеников. В ближайшее время к электроснабжению будут подключены центр культурного развития в городе Сковородино (мощность 310 кВт) и физкультурно-оздоровительный центр в селе Чигири.

Для подключения этих объектов ДРСК построила новые линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Эта работа направлена на создание долгосрочной инфраструктуры, которая будет служить жителям области на годы вперёд.

До конца года будет завершено подключение поликлиники в селе Екатеринославка Октябрьского района, инфраструктура для этого уже построена. По договорам технологического присоединения в феврале следующего года будут подключены к электроснабжению фельдшерско-акушерский пункт в селе Верхняя Полтавка и медицинский центр в городе Свободный. Для этого также будут построены линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

ДРСК продолжает вносить значимый вклад в социально-экономическое развитие Амурской области, осуществляя проекты, которые обеспечивают устойчивое развитие региона.