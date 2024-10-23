Еще три предприятия Южного Урала получили гранты на реализацию НИОКР

Компании «Ю.М.Э.К.» и «Энергия+21», входящие в холдинг «Форэнерго», а также группа «Магнезит» представили на экспертизу наблюдательного совета ФРП региона свои разработки — стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием, ограничители перенапряжения и огнеупоры нового типа. Сумма грантовой поддержки этим предприятиям составила почти 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Разработка компании «Ю.М.Э.К.» — стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием горячего прессования — нацелена на повышение надежности электросетей без увеличения длины строительной гирлянды.

Применение данной технологии увеличит срок службы и стойкость к перекрытиям при эксплуатации изделий в районах с критической загрязненностью атмосферы. Использование таких изоляторов позволит отказаться от чистки и мойки гирлянд. Грант в размере 2,3 миллиона рублей получит предприятие.

«Региональный ФРП не в первый раз поддерживает наши инновации. В прошлом году мы уже получали грант на научные разработки, который дал нам возможность продолжать исследования. Безусловно, финансы никогда не бывают лишними, особенно если речь идет о конструкторских и инженерных работах. Но не менее важно, на мой взгляд, и то, что благодаря таким мерам мы видим, что наша продукция востребована, а государство не просто готово, но и реально поддерживает отечественного производителя», — говорит директор АО «Ю.М.Э.К.» Алексей Ефимов.

Проект «Энергии+21» также направлен на развитие отечественной энергетики. Инженеры компании спроектировали ограничители для защиты изоляции электроустановок сетей от коммутационных и грозовых перенапряжений. Эксперты Фонда одобрили предприятию грант более чем на 5 миллионов рублей.

«Несмотря на существующие ограничения, наши инженеры активно работают над импортозамещением критически важных иностранных комплектующих. Процесс это не быстрый и довольно затратный, поэтому мы признательны Фонду за неизменную поддержку наших разработок», — комментирует итоги отбора директор АО «Энергия+21» Антон Бурматов.

Группа «Магнезит» с помощью гранта возместит из своих затрат на НИОКР 2,5 миллиона рублей. Предложенные компанией огнеупоры нового состава обладают высоким сопротивлением к воздействию термических, механических и химических нагрузок.

«Данные разработки позволили повысить качество продукции, предназначенной для цементной отрасли и других потребителей, достичь значительной экономии сырьевых материалов и энергоресурсов, снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, а также решить задачу импортозамещения — восполнить дефицит материалов, ранее приобретаемых у европейских поставщиков», — отмечает технический директор Группы «Магнезит» Максим Турчин.

Огнеупоры нового состава экологически безопасны при утилизации после службы.