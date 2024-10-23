Еще три предприятия Южного Урала получили гранты на реализацию НИОКР

час назад
188
Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
bfm74.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Компании «Ю.М.Э.К.» и «Энергия+21», входящие в холдинг «Форэнерго», а также группа «Магнезит» представили на экспертизу наблюдательного совета ФРП региона свои разработки — стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием, ограничители перенапряжения и огнеупоры нового типа. Сумма грантовой поддержки этим предприятиям составила почти 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Разработка компании «Ю.М.Э.К.» — стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием горячего прессования — нацелена на повышение надежности электросетей без увеличения длины строительной гирлянды.

Применение данной технологии увеличит срок службы и стойкость к перекрытиям при эксплуатации изделий в районах с критической загрязненностью атмосферы. Использование таких изоляторов позволит отказаться от чистки и мойки гирлянд. Грант в размере 2,3 миллиона рублей получит предприятие.

«Региональный ФРП не в первый раз поддерживает наши инновации. В прошлом году мы уже получали грант на научные разработки, который дал нам возможность продолжать исследования. Безусловно, финансы никогда не бывают лишними, особенно если речь идет о конструкторских и инженерных работах. Но не менее важно, на мой взгляд, и то, что благодаря таким мерам мы видим, что наша продукция востребована, а государство не просто готово, но и реально поддерживает отечественного производителя», — говорит директор АО «Ю.М.Э.К.» Алексей Ефимов.

Проект «Энергии+21» также направлен на развитие отечественной энергетики. Инженеры компании спроектировали ограничители для защиты изоляции электроустановок сетей от коммутационных и грозовых перенапряжений. Эксперты Фонда одобрили предприятию грант более чем на 5 миллионов рублей.

«Несмотря на существующие ограничения, наши инженеры активно работают над импортозамещением критически важных иностранных комплектующих. Процесс это не быстрый и довольно затратный, поэтому мы признательны Фонду за неизменную поддержку наших разработок», — комментирует итоги отбора директор АО «Энергия+21» Антон Бурматов.

Группа «Магнезит» с помощью гранта возместит из своих затрат на НИОКР 2,5 миллиона рублей. Предложенные компанией огнеупоры нового состава обладают высоким сопротивлением к воздействию термических, механических и химических нагрузок.

«Данные разработки позволили повысить качество продукции, предназначенной для цементной отрасли и других потребителей, достичь значительной экономии сырьевых материалов и энергоресурсов, снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, а также решить задачу импортозамещения — восполнить дефицит материалов, ранее приобретаемых у европейских поставщиков», — отмечает технический директор Группы «Магнезит» Максим Турчин.

Огнеупоры нового состава экологически безопасны при утилизации после службы.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
Огнестойкие кабельные линии завода СПЕЦКАБЕЛЬ внесены в nanoCAD BIM ОПС
5 часов назад
Подбирать огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) «Спецкаблайн» при проектировании систем противопожарной защиты стало проще – создана специализированная база данных для nanoCAD BIM ОПС. Проект реализован столичным заводом «Спецкабель», который собрал и систематизировал информацию про свои серийно выпускаемые и сертифицированные огнестойкие кабельные линии и интегрировал их...
Компания:
НПП Спецкабель
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поддержал спортсменов на соревнованиях по брейкингу на Кубок Губернатора Орловской области
7 часов назад
Динамичная музыка, энергия, смелые трюки и спортивная выносливость – в Орле на одном дыхании прошли соревнования по брейкингу на Кубок Губернатора Орловской области. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» не остался в стороне и в очередной раз поддержал спортсменов. Более сотни ребят разных возрастов смогли показать свои профессиональные спортивные навыки, чтобы побороться за наград...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Алюминиевые инновации в наружном освещении и объектах инфраструктуры для Дальнего Востока
8 часов назад
Многообразие инновационных решений из алюминиевых сплавов, включая быстровозводимые конструкции, городскую и транспортную инфраструктуру, освещение и кабельно-проводниковую продукцию могут стать основой для дальнейшего развития Дальнего Востока. Такое мнение прозвучало в ходе научно-практической конференции «Алюминиевые инновации в наружном освещении и объектах инфраструктуры. Дальний Восток...
Компания:
Алюминиевая Ассоциация
«Инженерный оскар» «ФОРЭНЕРГО»
9 часов назад
22 октября в Москве, Южноуральске и Чкаловске прошла церемония вручения наград Премий им. В.И. Липунцова и В.Р. Шеленберга.  Форэнерговцы из трех регионов собрались на телемост, чтобы отметить выдающиеся достижения талантливых инженеров, работников компании. Четвертая церемония награждения «ИНЖЕНЕРНЫМ ОСКАРОМ» является не только важным событием для холдинга, но и данью памяти&n...
Компания:
Форэнерго
С 5 ноября 2024 года произойдут изменения цен на продукцию Hyperline
10 часов назад
С 5 ноября 2024 года компания Hyperline вводит новые цены на свою продукцию. Причиной изменений стало повышение себестоимости комплектующих и материалов, вызванное изменениями курсов валют и ростом затрат на логистику. Среднее повышение цен по основным группам продукции составит: Оптические патч-корды: +7% Кабель оптический: +7% Кроссы оптические: +7% Муфты, сплиттеры: +7% Проходн...
Компания:
Гиперлайн (Hyperline)
«Терра-Ток» разработала систему зарядных станций для паркингов
10 часов назад
Группа «Терра-Ток» разработала решение для паркингов по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Новое решение делает возможным установку большего числа зарядных станций в условиях дефицита электрических мощностей. Сегодня в РФ насчитывается более 120.000 электромобилей, к 2030 году прогнозируемый рост составит 1.200.000 электромобилей. Около 80% электрических автомобил...
Компания:
Терра-Ток
Продукция Завода ТАТКАБЕЛЬ представлена на БРИКС - 2024 в Казани
22 окт. 2024, 16:07:47
К XVI саммиту БРИКС, который стартовал сегодня в Казани организована выставочная экспозиция «Сделано в Татарстане».  На выставке представлен экспортно-промышленный потенциал региона. Одним из участников является ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ».  В числе экспонатов завода - кабели энергетического назначения на напряжение 110 кВ, которые поставляются на внешние рынки др...
Компания:
Завод ТАТКАБЕЛЬ
IEK GROUP на «КамЭлектро» — как прошел первый Дальневосточный форум электроэнергетики
22 окт. 2024, 15:15:00
IEK GROUP приняла участие в первом Дальневосточном форуме «КамЭлектро», который состоялся в Петропавловске-Камчатском. За два дня мероприятие посетило около тысячи гостей. Среди участников были крупнейшие российские электротехнические компании, представители Правительства и Торгово-промышленной палаты Камчатского края. Форум включал в себя деловую программу...
Компания:
IEK GROUP
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит свою продукцию на выставке «Металл-Экспо»
22 окт. 2024, 12:00:00
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает на 30-ю Международную промышленную выставку «Металл-Экспо». Она пройдет с 29 октября по 1 ноября 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» (Москва). Выставка соберет более тысячи ведущих металлургических, машиностроительных компаний и организаций из России, стран СНГ, Азии и Европы. Производители продемонстрируют новые продукты,...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Посетители ПМГФ убедились в сверхгибкости кабелей СПЕЦКАБЕЛЯ
22 окт. 2024, 10:15:09
Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) прошел с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге и стал для завода «Спецкабель» очередным триумфом в области налаживания контактов с лидерами газовой отрасли.  Интерактивная площадка завода «Спецкабель» притягивала внимание посетителей масштабом и продуманным дизайном. Центральным элементом экспозиции стала демонстрационна...
Компания:
НПП Спецкабель
«Камский кабель»: итоги Петербургского газового форума
22 окт. 2024, 09:15:09
В Санкт-Петербурге завершил работу четырехдневный Петербургский международный газовый форум, участником которого стал «Камский кабель». В рамках форума состоялась отраслевая выставка, на которой «Камский кабель» представил стенд со своей инновационной кабельно-проводниковой продукцией, разработанной для предприятий нефтегазового кластера. Технические специалисты и предст...
Компания:
Камкабель (Камский кабель)
На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» состоялась встреча с представителями компании ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» (Республика Беларусь)
21 окт. 2024, 11:15:12
Важность этой встречи трудно переоценить, ведь она стала очередным шагом к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и обмену опытом между предприятиями. Визит начался с экскурсии по производственным мощностям, где партнеры смогли увидеть производственные линии в действии, ознакомиться с используемыми технологиями и стандартами качества. Особое внимание было уделено инновационной разработке БЭС...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Сделано на «ЗЭТО»: заземлители рубящего типа для внутренней установки серии ЗР
21 окт. 2024, 09:45:01
Заземлители рубящего типа серии ЗР производства «ЗЭТО» необходимы для обеспечения безопасности в электрических сетях и служат для заземления отключенных от источников питания пофазно–экранированных токопроводов в цепях переменного тока на напряжения 10, 24 и 35 кВ. Конструктивные особенности: Заземлители выпускаются в виде отдельных полюсов. Полюс заземлителя состоит из...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Инкаб выходит на рынок коммерческих дата-центров
21 окт. 2024, 09:30:15
Завод «Инкаб» планирует запустить производство оптических кабельных сборок и коммутационных панелей для дата-центров до конца 2024 года. К ноябрю первые образцы предоставят заказчикам для тестирования. «Инкаб» за 17 лет своей деятельности стал лидером на рынке оптического кабеля в СНГ, освоив разные сферы: от широко распространенных кабелей для телеком-отрасли до специал...
Компания:
Завод «Инкаб»
Новое алюминиевое мероприятие: подключаем Владивосток
21 окт. 2024, 09:00:00
Группа компаний «Москабельмет» проводит новое совместное мероприятие с Ассоциацией Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциацией. Прямо сейчас во Владивостоке проходит деловое событие, посвященное алюминиевым инновациям в наружном освещении и объектах инфраструктуры. Сегодня в центре Дальневосточного федерального округа стартовало мероприятие, проводимое «Москабельмет» с...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
IEK GROUP приглашает на 42-й Форум ЭТМ 31 октября в Нижнем Новгороде
18 окт. 2024, 15:15:10
В последний день октября в Нижнем Новгороде соберутся свыше 110 ведущих производителей электротехники и инженерных систем, инструмента и средств индивидуальной защиты. На Нижегородской ярмарке пройдет 42-й Форум ЭТМ. Если вы занимаетесь строительством, монтажом, проектированием и закупками, не упустите возможность провести 31 октября с пользой....
Компания:
IEK GROUP
Торжество правосудия: запрет кабельного фальсификата на маркетплейсах
18 окт. 2024, 13:15:00
Судебно-претензионная работа, проводимая представителями EL-Комитета НОПСМ в отношении недобросовестных продавцов кабельной продукции на маркетплейсах набирает обороты. В течение двух недель судами вынесены 3 решения в отношении: ИП Еной М.А. (продавец на ОЗОН, реализует фальсификат NoName и Light Cable) – решение Подольского городского суда Московской области; ООО «100 ВАТТ...
«ФОРЭНЕРГО» на выставке ENERGY EXPO 2024 в Минске
18 окт. 2024, 12:00:00
Международная специализированная выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» проходит в Минске 15-18 октября в рамках Белорусского энергетического и экологического форума. — За более чем двадцатилетний период данное мероприятие стало важным событием, которое привлекает к себе большое количество белорусских производителей и зарубежных энергетических компаний. Ф...
Компания:
Форэнерго
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает демонстрировать свое производство
18 окт. 2024, 10:30:00
На заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» активный процесс производства продолжается даже в конце рабочей недели. В частности, опубликовано видео на котором один из лентообмотчиков предприятия осуществляет обмотку токопроводящей жилы с использованием специальной слюдоленты при производстве кабеля с маркировкой FR (Fire Resist). Кабель со слюдолентой обладает надежным огнеупорным барьером и...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Prysmian приглашает на Форум ЭТМ
18 окт. 2024, 09:30:21
31 октября 2024 года в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки состоится 42-й Форум ЭТМ. Приглашаем вас провести день с пользой, если вы работаете в сфере строительства, монтажа, проектирования и/или закупок. Вас ждут: выставка 110+ ведущих производителей электротехники и инженерных систем, инструмента и средств индивидуальной защиты; 2000+ участников-профессионалов рынка и...