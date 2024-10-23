Итоги общественного обсуждения Генсхемы до 2042 года: учтена почти четверть из поступивших предложений

Системный оператор опубликовал проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года (Генсхемы), доработанный по результатам общественного обсуждения.

В ходе прошедшей в период с 20 августа по 18 сентября процедуры общественного обсуждения проекта Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года Системный оператор получил 248 предложений по доработке документа. Почти четверть из них (24%) полностью или частично учтены в доработанном проекте Генсхемы.

Авторами предложений выступили 45 физических и юридических лиц. Предложения поступили от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, генерирующих и электросетевых компаний, промышленных предприятий, некоммерческих, общественных и научных организаций.

Сводка предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, с позицией по каждому из них также опубликована на официальном сайте Системного оператора в разделе «Общественное обсуждение Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года».

Доработанный проект Генеральной схемы направлен в Министерство энергетики РФ.

Планируется, что до 1 ноября отраслевой регулятор должен вынести проект Генсхемы на рассмотрение Правительства РФ с последующим утверждением до 1 декабря текущего года.

Разработка и утверждение Генеральной схемы осуществляется в соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2022 года № 2556.