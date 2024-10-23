Итоги общественного обсуждения Генсхемы до 2042 года: учтена почти четверть из поступивших предложений
Системный оператор опубликовал проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года (Генсхемы), доработанный по результатам общественного обсуждения.
В ходе прошедшей в период с 20 августа по 18 сентября процедуры общественного обсуждения проекта Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года Системный оператор получил 248 предложений по доработке документа. Почти четверть из них (24%) полностью или частично учтены в доработанном проекте Генсхемы.
Авторами предложений выступили 45 физических и юридических лиц. Предложения поступили от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, генерирующих и электросетевых компаний, промышленных предприятий, некоммерческих, общественных и научных организаций.
Сводка предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, с позицией по каждому из них также опубликована на официальном сайте Системного оператора в разделе «Общественное обсуждение Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года».
Доработанный проект Генеральной схемы направлен в Министерство энергетики РФ.
Планируется, что до 1 ноября отраслевой регулятор должен вынести проект Генсхемы на рассмотрение Правительства РФ с последующим утверждением до 1 декабря текущего года.
Разработка и утверждение Генеральной схемы осуществляется в соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2022 года № 2556.
«В настоящее время Минэнерго совместно с отраслевым сообществом дорабатывает Энергетическую стратегию России до 2050 года. Этот документ определит основные приоритеты государственной энергетической политики на долгосрочную перспективу. И важнейшим элементом ее реализации станет Генсхема. Она позволяет определить технические решения по строительству гидро и атомной генерации, характеризующихся длительными инвестиционными циклами, оценить потребности в новых тепловых электростанциях, объектах ВИЭ-генерации. Это в свою очередь формирует представление о потребности в энергооборудовании, а также объемах необходимого финансирования до 2042 года. Ключевой принцип разработки Генсхемы – определение рациональной структуры мощностей для обеспечения покрытия перспективного спроса на основе текущих оценок стоимости строительства различных типов генерации», – подчеркнул Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий.