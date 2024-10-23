На энергоблоке №1 Ростовской АЭС стартовал плановый ремонт с модернизацией

Он завершит ремонтную кампанию атомной станции 2024 года, охватившую все четыре энергоблока.

Энергоблок №1 Ростовской атомной станции (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР). В соответствии с утвержденным графиком, он завершится в декабре текущего года.

В рамках ППР на энергоблоке запланировано выполнение ряда работ, таких как: средний ремонт реакторной установки, ремонт основного оборудования реакторного отделения (парогенераторов с химической отмывкой, главных циркуляционных насосов, компенсатора давления с модернизацией), ремонт всех трёх систем безопасности, капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбины, средний ремонт турбогенератора с выводом ротора, а также работы по ремонту и модернизации электродвигателей циркуляционных насосов турбинного отделения.

«Все запланированные мероприятия, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, будут выполнены в полном объеме», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Отметим, что за всё время эксплуатации энергоблок №1 Ростовской АЭС выработал более 184 млрд кВтч электроэнергии. Этого объема энергии хватило бы для обеспечения нужд всех потребителей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов в течение почти 2-х лет. Его работа с момента пуска в 2001 году позволила сохранить почти 15 млрд кубометров природного газа или 88 тыс. тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии, а также предотвратила попадание в атмосферу порядка 88 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

В настоящее время на Ростовской АЭС в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки работают в штатном режиме энергоблоки №2, 3, 4. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

ППР* - это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной и гарантированной выработки электроэнергии.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч. Атомная станция - организация высокой социальной эффективности, она вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие региона через налоги, социальные инвестиции и благотворительность. Ростовская АЭС помогает учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также станция поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, развитие инфраструктуры территорий расположения, профессиональное и творческое развитие молодежи.

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.