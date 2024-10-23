В Орехово-Зуевском городском округе создан филиал «Мособлэнерго»

Решением Совета директоров «Мособлэнерго» в октябре создан Орехово-Зуевский филиал компании, который осуществляет эксплуатацию электросетевых объектов в Орехово-Зуевском городском округе. Новое территориальное подразделение компании организовано в результате деятельности по консолидации объектов электросетевого хозяйства Московской области.

Всего в данном городском округе компания приняла на баланс более 300 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 266,4 км воздушных и 682,5 км кабельных линий электропередачи. Активы нового филиала составляют объекты, которые принадлежат Московской области и переданы на правах аренды, а также сети и подстанции, приобретенные у территориальной электросетевой организации, прекратившей свою деятельность. Производственный коллектив ликвидированного предприятия принят в состав компании и продолжит работу в созданном филиале.

«Мособлэнерго» берет на себя ответственность за качественную эксплуатацию электросетевого оборудования и бесперебойное электроснабжение потребителей. Необходимые мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству новых электрообъектов будут включены в производственные и инвестиционные программы, которые компания ежегодно реализует в Московской области.

«Мособлэнерго» осуществляет свою деятельность на территориях 54 из 57 городских округов Московской области. Компания осуществляет консолидацию электрических сетей в целях развития электроэнергетической инфраструктуры региона, обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей в зоне своей деятельности. Так, с 2013 по 2023 год «Мособлэнерго» приняло в эксплуатацию более 10 тыс. бесхозяйных электросетевых объектов на территории 49 муниципальных образований Московской области. Также с 2019 года компания приняла на баланс сети 573 подмосковных СНТ, технологически связанных с сетями компании.