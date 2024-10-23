В Вологодской области выполнят работы по созданию отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры
6 часов назад
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В Вологде выполнят работы по созданию отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры, сообщает RosTender.info.
Бюджетное учреждение в сфере информационных технологий "Центр информационных технологий" принимает заявки на участие в тендере до 31 октября. С победителем заключается контракт на сумму 294 млн рублей из средств областного бюджета.
Выполнение работ осуществляется с целью создания отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры для обеспечения функционирования информационной системы "Региональная интегрированная информационная система видеонаблюдения и видеоаналитики" на территории Вологодской области. Окончание работ запланировано на 2 декабря 2024 года.
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Новое предприятие, являющееся одним из дочерних предприятий концерна "Росэнергоатом", займется предоставлением коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии в Энергодаре, являющемся городом-спутником Запорожской АЭС. Это позволит постепенно модернизировать изношенную после украинского периода коммунальную инфраструктуру, сообщил ТАСС мэр Энергодара Эд...
Старейшее троллейбусное депо Петербурга реконструируют за 2,5 млрд рублей
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В Иркутской области построят автомобильную дорогу
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