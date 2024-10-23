В Вологодской области выполнят работы по созданию отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры

В Вологде выполнят работы по созданию отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры, сообщает RosTender.info.

Бюджетное учреждение в сфере информационных технологий "Центр информационных технологий" принимает заявки на участие в тендере до 31 октября. С победителем заключается контракт на сумму 294 млн рублей из средств областного бюджета.

Выполнение работ осуществляется с целью создания отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры для обеспечения функционирования информационной системы "Региональная интегрированная информационная система видеонаблюдения и видеоаналитики" на территории Вологодской области. Окончание работ запланировано на 2 декабря 2024 года.