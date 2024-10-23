Денис Мантуров встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом, где обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Одной из тем встречи стал ход реализации комплексного плана энергоснабжения Тывы, утверждённого Правительством России в декабре 2021 года.

Сегодня в республике ведётся строительство магистральных линий электропередачи для будущего горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении. Владислав Ховалыг отметил, что от электрификации Ак-Суга зависит электроснабжение Тоджинского кожууна, которое сейчас обеспечивается дизель-генераторами. Кроме того, комплексный план предусматривает увеличение энергомощностей столицы Тывы – Кызыла, где развёрнуто массовое жилищное строительство.

Кроме того, первый вице-премьер поручил организовать работу по приведению в нормативное состояние дорожной сети региона.

На встрече также обсуждался вопрос объёмов гарантированного вывоза угольной продукции в восточном направлении. По мнению главы республики, увеличение экспортных поставок угля позволит удерживать тарифы для местного населения, устанавливаемые Тувинской горнорудной компанией. Денис Мантуров поручил Минтрансу, Минэнерго и «РЖД» проработать вопрос и найти компромиссный вариант.