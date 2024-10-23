«Газпром нефть» будет развивать собственную электрозарядную инфраструктуру под брендом «Розетка»

«Газпром нефть» зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности бренд «Розетка». Новый товарный знак компании будет использован для оформления электрозарядной инфраструктуры на АЗС, федеральных автомагистралях и в партнерских локациях.

Электрозарядная сеть «Газпром нефти» насчитывает в настоящее время более 60 станций. Электрозарядные пункты оснащаются оборудованием отечественного производства и позволяют зарядить батарею любого электромобиля за 25–30 минут, в зависимости от ее емкости. В 2025 году число зарядных станций компании будет увеличено до 140 объектов.