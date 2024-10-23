«Россети Юг» с начала года обеспечили электроэнергией более 3,5 тысячи новых потребителей в Астраханской области

Филиал компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» за 9 месяцев 2024 года исполнил более 3,5 тысячи договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям и предоставил новым потребителям 58 МВт мощности.

Энергетики обеспечили электроэнергией 7 медицинских учреждений в Приволжском, Харабалинском, Ахтубинском, Енотаевском районах области и Астрахани, 3 дошкольных заведения в Астрахани и Приволжском районе. Компания подключила к сети более 20 объектов сельского хозяйства, свыше 40 систем освещения улиц, автодорог, светофоров и точек видеонаблюдения. Электроэнергию получили также объекты связи, жилищного строительства, православный храм, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие учреждения.

Напоминаем, что потребители могут подать заявку на технологическое присоединение онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.

Кроме этого, астраханцы могут получить профессиональную бесплатную консультацию или оформить заявку на услуги в 16 Центрах обслуживания потребителей на территории региона. Здесь специалисты оказывают помощь с подготовкой документов на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также консультируют по другим услугам, которые оказывает филиал.