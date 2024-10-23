«Россети» определили новые тематики НИОКР на 2025–2027 годы

Эксперты компании «Россети» и ее дочерней R&D-организации – «Россети Научно-технический центр» завершили отбор тематик НИОКР на 2025-2027 гг. Всего поступило более 230 заявок от электросетевых компаний, вузов, производителей электротехнического оборудования, малых предприятий и научно-исследовательских институтов.

Одобренные 38 тематик охватывают ключевые направления деятельности «Россети», включая импортозамещение, цифровые решения, интеллектуальные системы учета, технологии искусственного интеллекта, производственную и кибербезопасность, интеграцию объектов малой генерации с традиционными сетями, экологию. Полный реестр тем размещен на сайте .

В частности, планируются исследования в области повышения производственной безопасности с применением ИИ, контроля состояния внутренней изоляции элегазового оборудования. Также будут проведены работы по созданию компактных систем электроснабжения на основе СНЭ, в том числе для питания электрозарядных станций, интегрированных в подземные коммуникации мегаполисов.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы являются одним из основных направлений инновационного развития Группы «Россети». В 2023 году компания направила на финансирование НИОКР более 1,3 млрд руб.