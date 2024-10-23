В МЭИ разработали отечественную программу для теплотехнических расчетов

7 часов назад
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Источник:
НИУ МЭИ
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Ученые НИУ «МЭИ» совместно с ООО «СМат» создали уникальный отечественный сертифицированный программный комплекс (ПК) SMath Studio для теплотехнических расчетов. ПК работает с теплофизическими величинами, с численной и символьной математикой, строит графики, создает анимацию, проводит оптимизацию и многое другое.

Использование комплекса на порядок ускоряет расчеты, снижает риск ошибок в них и улучшает «читабельность» расчетов и их открытость для дальнейшего расширения. Расчеты ведутся с привлечением единиц измерения в русском и международном написании.

«Создание отечественного программного комплекса для теплотехнических расчетов является важным шагом на пути к технологической независимости и импортозамещению в энергетической отрасли. Использование комплекса способствует снижению риска ошибок, упрощает процессы инженерного проектирования и позволяет более гибко адаптировать расчеты к изменениям требований. Это открывает новые возможности для специалистов, работающих в области теплоэнергетики, улучшает качество инженерных решений и вносит существенный вклад в развитие отечественных технологий, способствуя формированию устойчивой и высокотехнологичной энергетики будущего», — рассказал о новом программном комплексе ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

После установки программы SMath Studio на компьютере к ней подключается дополнение (плагин) WaterSteamPro, позволяющий работать с теплофизическими свойствами рабочих тел теплоэнергетики (вода и водяной пар, воздух и дымовые газы), используемых как в обычных, так и в парогазовых энергетических блоках тепловых электростанций.

Отечественный программный комплекс разработан под руководством профессора кафедры теоретических основ теплотехники им. М.П. Вукаловича НИУ «МЭИ» Валерия Очкова.​​​​

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